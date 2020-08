Deze Amsterdammers gooiden juist tijdens de coronacrisis het roer om

Naam Lisa (29) en Johan (27) Haagedoorn

Beroep hoteliers

Hotel Asterisk is een familiebedrijf. Opa begon in 1977, moeder nam het over en nu is het de beurt aan de derde generatie: Lisa en Johan Haagedoorn. In maart zou moeder een half jaar met sabbatical gaan en konden broer en zus mooi proefdraaien in hun eentje.

Lisa: “Daar waren we wel aan toe. Met zijn drieën heeft iedereen een mening en gaat het democratisch, twee tegen een. Maar je blijft kind. Je kunt niet je vleugels uitslaan.”

Moeder wilde op fietsvakantie, reizen, van het leven genieten, maar door corona kon ze nergens heen. Ondertussen liep het hotel in hoog tempo leeg. Het regende annuleringen, ook van de kamers die al geboekt waren voor het EK, het Songfestival, Sail en beurzen in de RAI.

Dat was nog niet alles. Door de leegstand in het hotel ontstond legionella in de waterleiding. Alle douches, wasbakken en toiletten moesten zij om die reden dagelijks blijven doorspoelen, handmatig, kamer voor kamer. Wat je noemt een rotklus.

Een lekkage kon er ook nog wel bij. Het water kwam door het plafond heen. Wel een mazzeltje dat er geen gasten waren. En o ja, internet lag er op een gegeven moment ook uit. Lisa: “Alles ging kapot. Echt heel erg.”

In het begin waren broer en zus in paniek, maar al snel werden Lisa en Johan rustiger. Ze gingen dit redden, samen. En het was fijn dat moeder toch nog in de buurt was.

De twee hebben veel geklust, geverfd en uiteindelijk het hotel compleet gerenoveerd. Maar ze hebben ook lekker veel gepuzzeld samen.

Lisa en Johan zijn opgegroeid in het hotel, dus hun hele leven hadden ze mensen om zich heen. Tijdens corona woonden ze voor het eerst in een leeg huis.

Lisa: “Ik kende stilte helemaal niet. In het begin was ik er zelfs een beetje bang voor.”

Johan: “Opeens hoor je dan voor het eerst de buren op de trap. Heel raar.”

Inmiddels trekt de bezetting weer aardig aan en Lisa en Johan proberen er maar het positieve van in te zien. Voor corona losbarstte, zouden ze een goedlopend hotel overnemen. Dat is ook heel makkelijk. Nu is alles anders.

Johan: “Het is een grote kans om alles zelf op te zetten en keihard te vechten voor elke boeking. Vroeger ging dat vanzelf. Dit is eigenlijk veel leuker.”

Moeder is in juli met vakantie gegaan. Ze doet alsnog een stapje terug. Ze zag dat het goed was.