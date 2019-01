Deze Amerikaan ging basketballen in Amsterdam, dacht hij

Het is half december als de 28-jarige Amerikaanse basketballer Dominique Toombs zich goedgemutst in de Apollohal meldt bij eredivisieploeg Apollo. Het contract met de club dat hij een paar dagen eerder van zijn spelersmakelaar heeft ontvangen, zit in zijn binnenzak.



Enkele uren later is zijn goede humeur compleet verdwenen, want bij Apollo weet niemand iets van de komst van een nieuwe speler. Het contract is vervalst en staat vol verkeerde namen, adressen en spelfouten.