Deze achtstegroepers wachten op uitslag van tweede loting

"We hebben het bij Leah allemaal nog in het midden gelaten, want hoe vertel je een kind dat ze wel is ingeloot voor haar eerste keuze en er alsnog niet heen mag? We hopen maar op het beste van de slechtste bij de tweede loting morgen. Daar hebben we ingezet op Clusius College en ABC Noorderlicht, allebei in Amsterdam-Noord en een flink stuk fietsen vanaf IJburg.



Verhuizen

"Maar ik overweeg ook te verhuizen," zegt Nieto. "Haarlem, Weesp, Amstelveen, mijn dochter moet ergens goed onderwijs kunnen genieten. Deze situatie is echt absurd." De dag van de tweede loting vindt ze niet extra spannend. "Het is een zware periode. De hele week al. Na morgen hebben we hopelijk meer duidelijkheid en dan zien we wel verder."