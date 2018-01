Deze 7 Amsterdamse zaken staan in de coldcasekalender 2018

6. Dode man in struiken Flevopark

In de buurt van het pannenkoekenhuis in het Flevopark in Oost werd in november 1998 in de struiken het levenloze lichaam gevonden van een man. Hij was meerdere keren met een mes gestoken en beschoten. Wie de man is, is tot op heden niet bekend.



De politie vermoedt dat de man tussen de 30 en 40 jaar oud is, uit Oost-Europa komt en dat hij nog niet zo lang in Nederland verbleef. Hij had twee tatoeages op zijn armen, waarvan één een vrouw verscholen onder een adelaar was.



Beloning: 20.000 euro