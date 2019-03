Deze 314 Amsterdamse brievenbussen verdwijnen

Tot 2016 moest volgens de Postwet om de 500 meter een brievenbus staan, althans in plaatsen met meer dan 5000 inwoners. Die afstand wordt nu verdubbeld. Hemelsbreed mag de afstand tot de brievenbus voortaan oplopen tot een kilometer. Echt gek is dat natuurlijk niet: in 2000 werden nog 22 miljoen brieven per dag bezorgd, nu zijn dat er nog maar 8 miljoen.



Vanaf 30 maart gaat PostNL brievenbussen weghalen in Amsterdam, tot eind april. Dat wordt met stickers op de brievenbus aangekondigd, maar op deze kaart staat ook meteen waar de dichtstbijzijnde bus is die wel zal blijven staan.



