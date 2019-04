Deze 28 Amsterdammers kregen een lintje

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw



Mw. P.G. Beelen

Deze Amsterdamse arts zorgde er voor dat de samenleving roken ziet als een ernstige verslaving, en maakte mogelijk dat er verslavingszorg kwam voor rokers.



Mw. L.E. van Eeghen

Als zakelijk directeur van Stichting de Toneelmakerij creeerde van Eeghen een podium voor jeugd om in aanraking te komen met toneel.



Dhr. F. Baylé

Als medeoprichter van SIRE is Baylé verantwoordelijk geweest voor een grote hoeveelheid ideële campagnes over belangrijke maatschappelijke onderwerpen.



Dhr. P. Mertz

Als medeoprichter van SIRE is Baylé verantwoordelijk geweest voor een grote hoeveelheid ideële campagnes over belangrijke maatschappelijke onderwerpen.



Dhr. J.J.H. Otten

Als voorzitter van de Vereniging vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) en de oprichter van de Vereniging Vrienden Amsterdamse Gevelstenen (VVAG) heeft Otten zich ingezet voor het behoud van Amsterdamse monumenten.



Mw. H. Spreij

Heeft zich na de Bijlmerramp ingezet voor nabestaanden en getroffenen. Samen met andere vrijwilligers was zij in de uren na de ramp aanwezig om hulp te bieden. Ook was zij een van de oprichters van de Groep Lotgenoten Bijlmer Vliegramp.



Mw. P.M.G. Steur

Als fotograaf is Steur in binnen- en buitenland bekend. Haar zwart-wit foto's van mensen worden op verscheidene locaties tentoongesteld. Ook deed ze veel werk voor goede doelen.



Mw. A.M.T. Witlox

Zette zich door de jaren heen in voor verschillende mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, Stichting Rechters voor Rechters en de Stichting Lawyers for Lawyers.Lid in de Orde van Oranje-Nassau



Dhr. F.J. van Alen sr.

Sinds de jaren '60 is Alen sr. vrijwilliger bij de katholieke kerk H.H. Sint Nicolaas en Barbara (de liefde) en Stichting Huize De Liefde. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Amsterdamse Speeltuin Vereniging Bilderdijkpark.



Dhr. F.J. van Alen jr.

Is al veertig jaar vrijwilliger bij de Amsterdamse Speeltuin Vereniging Bilderdijkpark. Ook is hij sinds de jaren '70 actief bij verschillende brandweerorganisaties.



Dhr. A. Bakker

Zet zich sinds de jaren '90 als vrijwilliger in voor verschillende organisaties. Zo is hij bestuurslid bij het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) en zette hij zich in voor A Sister's Hope.



Dhr. C.A. Boon

Ving samen met zijn vrouw, mevrouw Boon-Beukman, een groot aantal pleegkinderen op. Sommige van deze kinderen bleven permanent in hun gezin. Ook is hij oprichter van 'Taste of Nieuw-West'.



Mw. C. Boon-Beukman

Ving samen met haar man, meneer Boon, een groot aantal pleegkinderen op en zet zich als ervaringsdeskundige in voor 'Spirit'. Het doel van deze organisatie is het vinden van meer pleegouders.



Dhr. N. G. Chung

Sinds eind jaren '70 is Chung vrijwillig directeur van de enige Chinese school van Nederland, Fa Yin. Daarnaast heeft Chung meerdere bestuursfuncties bij organisaties binnen de Chinese gemeenschap.



Dhr. N.P.A.M. Doeswijk

Was sterk betrokken bij en na de bouw van de Noord/Zuidlijn om de belangen van bewoners en ondernemers te behartigen. Zo was Doeswijk betrokken bij de oprichting van de bewonersvereniging en de ondernemersvereniging in de buurt. Ook maakt hij kunstprojecten voor in de openbare ruimte.



Dhr. J.N. Feitsma

Werkte als IT-deskundige bij verschillende Amsterdamse ziekenhuizen. Hij zette een eigen ICT-bedrijf op, waarmee hij ouderen ondersteunt bij het leren werken met computer. Daarnaast organiseert hij orgelconcerten in de Willem de Zwijgerkerk en is hij organisator van het International Christian Fellowship.



Mw. R. de Graaf

Organiseert vanuit de stichting Vaarwens, die zij opzette met haar man, meneer Stel, vaardagen voor mensen met een terminale ziekte die er nog een keer op uit willen met vrienden en familie.



Mw. A.A.T. Gruythuysen-Meijer

Bood lange tijd als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst Buitenveldert (AHB). Dat is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan bewoners van de buurt in Zuid.



Dhr. J.J. Kruunenberg

Sinds begin 2000 is Kruunenberg vrijwilliger bij De Luisterlijn, voorheen Hulplijn Amsterdam, waar hij bellers en chatters ondersteunt. Ook is hij sinds vijf jaar vrijwilliger bij de politie.



Dhr. J.P.R.J. Nieuwkamp

Als vrijwilliger bij Stichting Natuurtuin Slatuinen heeft Nieuwkamp zich jarenlang ingezet voor de oprichting, de inrichting en het beheer van de natuurtuin in Nieuw-West.



Dhr. G.A. van Schaik

Al ruim 15 jaar is van Schaik vrijwilliger bij De Luisterlijn, voorheen Hulplijn Amsterdam, waar hij bellers en chatters ondersteunt. Daarnaast werkt hij bij de KLM.



Dhr. J.A. Schönberg

Is in zijn buurt Slotermeer actief als voorzitter van de Beheercommissie buurt 3. Ook gaf hij ouderen les in computeren bij Computerclub De Dobbe.



Dhr. E. Stel

Samen met zijn vrouw, mevrouw de Graaf, organiseert Stel vaardagen voor terminaal zieke mensen die nog een keer uit varen willen met hun naasten. Dit doet hij vanuit stichting Vaarwens, waar het stel ook eigenaar van is.



Dhr. J.H. Vermist

Ruim dertig jaar is Vermist actief geweest als vrijwilliger bij verschillende kerkkoren en voor een caravanclub. Ook verzorgt hij een radioprogramma voor bewoners van het verpleeghuis Amsta, waarop klassieke muziek wordt gedraaid.



Mw. N. Yildrim

Begon in de jaren '90 als vrijwilliger bij Stichting Turks Onderwijs Centrum. Daarnaast geeft ze Nederlandse en Turkse les aan kinderen met een Turkse en Nederlandse afkomst, en helpt zij hen met het reguliere huiswerk.