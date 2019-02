Devika Partiman winnaar Ribbius Peletier Penning

Het initiatief Stem op een vrouw kwam op in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het idee om vrouwen lager op de kieslijst meer voorkeursstemmen te geven werd toen massaal gedeeld op social media, en met effect. Volgens de stichting kwamen er zo drie extra vrouwen in de Tweede Kamer.



Devika Partiman is actief bij Nederland wordt beter, de organisatie achter Zwarte Piet is racisme. Onder andere dat maakte dat de Amsterdamse verrast was door de winst. "Iemand op Twitter zei dat hij mij had genomineerd, maar ik dacht: joh, die provincie vindt mij veel te omstreden. Ik dacht dat de provincie het spannend zou vinden iemand van Zwarte Piet is racisme zo'n penning te geven."



Concrete resultaten

Niets was minder waar, de provincie vindt dat Partiman ervoor heeft gezorgd dat er meer vrouwen op politieke functies actief zijn. De jury, onder leiding van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol, prijst haar voor de concrete resultaten die het initiatief heeft opgeleverd.