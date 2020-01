Deurwaarder en advocaat ontkennen stellig bedreigingen bij OFC

Sportcomplex OFC in Oostzaan. Beeld Koen van Weel/ANP

De advocaat en de deurwaarder traden volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan op in opdracht van creditcardmaatschappij American Express, die een vordering had op geldschieter Marwan K. en de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO). Die stichting regelt de sponsors voor OFC, waar K. voorzitter was.

In een brief van elf pagina’s die advocaat Marianne Biezenaar van Oostzaan dinsdag inbracht in een zaak over de voorgenomen sluiting bij de bestuursrechter, staat dat American Express de vordering had ingetrokken vanwege de dreiging.

Burgemeester Meerhof lastte daarop donderdagmiddag een spoedoverleg in met zijn collega in Zaanstad, politie en justitie. Daaruit volgde het besluit het hele sportpark op vrijdagmorgen af te sluiten om de acute dreiging tegen de openbare orde weg te nemen.

‘Onjuiste beweringen’

Advocaat Petra Smit van Marwan K. en STO, die de procedure tegen American Express voerde, zegt op grond van mediaberichten - onder meer in Het Parool - contact te hebben gehad met de betreffende deurwaarder en advocaat, die kwaad zijn om de volgens hen onjuiste beweringen.

“Zij zeggen dat ze helemaal niet bij OFC zijn geweest en dat ze met niemand van de gemeente contact hebben gehad over wat voor dreiging dan ook,” zegt Smit. “Zij zijn überhaupt niet op dat sportcomplex geweest.”

Kwalijk

De advocaat en deurwaarder vinden het bovendien ‘heel kwalijk’ dat de naam van hun cliënt American Express op deze manier in de media verscheen. De vordering van de creditcardmaatschappij was al op maandag 13 januari ingetrokken.

De mededeling van de advocaat en de deurwaarder is saillant omdat de bestuursrechter vrijdagmorgen uitspraak doet over de zaak waarin OFC en de terreinbeheerder proberen te voorkomen dat het sportcomplex alsnog minstens vier weken dicht gaat. De civiele rechter had die sluiting afgelopen vrijdag verboden.

Burgemeester Meerhof liet donderdagavond via een woordvoerder weten niet te willen reageren voordat de rechter vonnis heeft gewezen, naar verwachting vrijdagmorgen.