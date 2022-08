Deur portiekwoning opgeblazen in Diamantbuurt: ‘Het is hier altijd heisa’

Klusjesmannen herstellen de schade die veroorzaakt werd door een explosie. Beeld Eva Plevier

De explosie gebeurde rond 05.30 uur. Politie, brandweer en een explosievendienst van de politie kwamen ter plaatse nadat de politie meerdere meldingen van buurtbewoners ontving over een harde knal.

Naast de totaal vernielde deur van een woning sneuvelden ook ramen van omliggende woningen. De ruit van het pand op de kruising met de Van Woustraat ligt ook aan diggelen. Evenals het glas van de deur van restaurant GialloArancio aan de Lutmastraat.

Inmiddels zoekt de politie naar in ieder geval één verdachte. Deze verdachte is gezien in de Lutmastraat en weggerend in de richting van de Robijnstraat en de Tolstraat. Nog onbekend is of daar een vluchtvoertuig heeft gestaan. Ook is het voor de politie vooralsnog onduidelijk welk pand precies het doelwit van de ontploffing was, aangezien het explosief niet aan een deur vastzat of door een brievenbus is gestopt.

‘Altijd heisa’

Een overbuurman vertelt wakker te zijn geworden van het geluid. “We zijn wel wat gewend hier, maar deze knal was echt teringhard.” Zijn auto stond voor het geraakte huis geparkeerd, maar is niet beschadigd geraakt.

Een andere buurvrouw en haar huisgenoot werden ook wakker van de knal, vertelt ze. Ze waren aanvankelijk niet heel erg geschrokken, maar toen hun portiek blauw stond van de rook, beseften ze dat het serieus was. “Het is hier altijd heisa, maar deze knal was wel erg hard.”

De Diamantbuurt wordt al langere tijd geteisterd door overlast. Een groep jongeren die brand sticht en vernielingen pleegt zorgt voor een onveilig gevoel onder buurtbewoners. De explosie in de Lutmastraat volgt op een reeks aan eerdere incidenten.

