Dertig tips over ‘Bolle Jos’ na uitloven beloning 200.000 euro

Compositietekening van Jos Leijdekkers, alias ‘Bolle Jos’. Beeld Politie

Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Bolle Jos wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne. Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto was gestapt.

De opsporingsdiensten denken dat de man al langere tijd niet meer in Nederland verblijft. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en op de Europese lijst met 93 meest gezochte criminelen. Bij de opsporingsdiensten leeft het idee dat Leijdekkers mogelijk in Turkije verblijft. In augustus en december vorig jaar zou hij daar, volgens de politie, bezoek hebben gehad van zijn moeder en zijn zus.

De zus en moeder van Leijdekkers werden eerder deze maand vervolgd voor witwassen. Bij een inval in januari werd geld en dure cadeaus gevonden.