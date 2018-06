Dertig maanden cel voor steken van nieuwe vriend van ex-vrouw

Het slachtoffer was in november 2016 met zijn zoontje, zijn vriendin en haar dochter op weg naar school, toen hij door de verdachte met een mes werd aangevallen op de 's-Gravendijkdreef. De dader was de ex-vriend van de vriendin van het slachtoffer.



De man wilde gaan hardlopen, en deed dat in bezit van een mes omdat hij zich wilde kunnen verdedigen tegen vijanden die hij zegt te hebben. Het slachtoffer werd twintig keer in zijn gezicht, rug, hals en been gestoken en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Hij ziet nog steeds dubbel door de verwondingen en heeft littekens.



Doodslag

De rechtbank veroordeelt de man tot dertig maanden cel voor poging tot doodslag. Poging tot moord acht de rechtbank niet bewezen, omdat de dader niet zeker kon weten de nieuwe vriend van zijn ex aan te treffen bij de school.



Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf moet de man, bij wie een persoonlijkheidsstoornis is vastgesteld, zich laten behandelen in een forensisch-psychiatrische instelling. Ook moet hij ruim 8.000 euro schadevergoeding betalen, meewerken met de reclassering en krijgt hij een contactverbod opgelegd.