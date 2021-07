Derk Wiersums vader kreeg de zaal stil met zijn videoboodschap

Een beveiligd transport komt aan bij Justitieel Complex Schiphol, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Moreno B. en Giërmo B. Beeld ANP

Op dag twee van de strafzaak over de moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B. nam de rechtbank de laatste dossierstukken door, maar was er vooral ook veel ruimte voor persoonlijke noten.

De vermoede schutter Moreno B. (32) en zijn beweerde chauffeur Giërmo B. (37) hebben allebei een laag IQ (73 en 74, volgens deskundigen), een strafblad met serieuze misdrijven en respectievelijk 2 en 6 kinderen. Ze blowden dagelijks en hadden baantjes, maar geen langdurig legaal werk.

Moreno B. bleef zijn mantra herhalen dat hij ‘niet tot antwoorden verplicht is’, hetgeen de rechters al vaak erkenden. Giërmo B. beriep zich ook voornamelijk op zijn zwijgrecht, behalve toen hij zich er aan stoorde dat een van de aanklagers een bijvrouw van hem als ‘vriendinnetje’ aanduidde, wat hij denigrerend vond.

De donkere figuur

Op verzoek van zijn advocaat Jacques Taekema draaide de rechtbank opnieuw de beelden af van de momenten rond de moord op Wiersum. Taekema vroeg zijn cliënt te gaan staan en een rondje te draaien, zodat de rechtbank zijn postuur goed kon observeren. Dat deed hij met een enigszins opgelaten lachje. Doel van de exercitie: Giërmo B. uitsluiten als de schutter. Hij lijkt niet op de donkere figuur die op Wiersum schoot. Overigens ziet het Openbaar Ministerie hem ook niet als de schutter, maar als de chauffeur van de vluchtauto.

De rechtbankvoorzitter had ook aandacht voor het ‘aparte loopje’ dat de recherche de schutter toedicht. Die heeft lichte x-benen die een lichte s-vorm vertonen, staat in het proces-verbaal. De rechtbankvoorzitter: “We hebben hier geen atletiekbaan, maar we zouden meneer Moreno B. kunnen vragen naar de atletiekbaan te gaan en hem 300 meter te laten lopen. Dat lijkt me nu niet aan de orde.”

Halverwege de middag was het tijd voor Wiersums nabestaanden. Ter bescherming van hun privé dienden zijn weduwe, hun kinderen en zijn moeder geen vordering tot schadevergoeding in. Wiersums vader vroeg als enige wel een schadevergoeding, van 20.000 euro.

Hij maakte, ook als enige, gebruik van zijn spreekrecht, via een videoboodschap die de zaal stil kreeg.

Heel veel grappen en grollen

Hij sprak kalm, brak in tranen uit, maar bracht de verdachten en al zijn toehoorders een glasheldere boodschap vol vragen.“Je kind is dood, en iedereen die zich daarbij niets kan voorstellen, zoveel te beter,” ving hij aan. Hij beschreef de vroege jeugd van zijn zoon, en hoe hij en zijn vrouw op afstand probeerden te blijven, ‘maar klaar stonden om in te grijpen’.

Derk was geen heilige, al zou de lezer dat kunnen denken na alles dat over hem is geschreven. Hij was ‘een bron van heel veel grappen en grollen’, maar ook een gedreven advocaat.“Wanneer Derk naar dit proces kijkt, zal hij zich er van willen overtuigen dat de verdachten zich in ieder geval voorzien van de hulp van de beste advocaten.”

Als de verdachten schuldig zijn, moeten ze zich schamen. “Dan lijkt het er op dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad, is treurig. Voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten.” Hadden de verdachten zich tijdig gerealiseerd dat ‘twee kinderen moeten opgroeien met een niet te helen kras op hun ziel’? vroeg Wiersum senior zich af.

Bedonderd

“Hebt u er tijdig over nagedacht dat u dát wat u nu het hardst nodig hebt, een advocaat, willens en wetens hebt afgebroken? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat u te weinig geld zou krijgen voor uw daad om echt rustig verder te kunnen leven en dat u voor altijd afhankelijk zult blijven van een ander? En dat u dus bedonderd bent?”

Het slotakkoord was als een stomp in de maag. “Wanneer u zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. Daar kunt u nu verder niets meer tegen doen. Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapot geschoten.”

Woensdag houden de officieren van justitie het requisitoir met de strafeis tot besluit.