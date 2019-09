Derk Wiersum (1975-2019): ‘Een gevreesd advocaat in positieve zin’

Derk Wiersum, de advocaat die woensdagochtend werd doodgeschoten, was een gevreesd advocaat in positieve zin. ‘Hij vocht tot het bot voor zijn cliënten, maar altijd op de inhoud en met zijn sympathieke pleitsijl.’

Als Derk Wiersum in de rechtbank het woord nam, dan veerden de rechters net een beetje meer op. ‘Rechters wisten: nu kan er weleens iets komen. Hij was een gevreesd advocaat in positieve zin,’ zegt bevriend collega Robert Malewicz. ‘Je hebt advocaten die doen hun werk, die willen vooral zoveel mogelijk uren maken, maar zo was Wiersum niet,’ zegt Malewicz die in hetzelfde jaar als Wiersum, in 2003, als advocaat begon.

“Hij ging voor de inhoud: hij vocht tot het bot voor zijn cliënten. Dat hij er ooit iets aan zou verdienen stond niet voorop. Hij wilde zijn cliënten verdedigen, maar nooit door te schreeuwen of populair te doen, maar door nieuwe dingen aan te dragen, creatief proberen te denken en dat te combineren met zijn prettige, sympathieke stijl van pleiten.”

Wiersum had een losse, intelligente pleitstijl. “Eentje los van de pleitnota. Met humor waar het kon,” zegt Bart Swier, advocaat die hem al vijftien jaar kent. “Hij was alles behalve een stijve strafpleiter.”

De dood van Wiersum slaat in als een bom. Hij wordt door zijn collega’s omschreven als sympathiek, aimabel, intelligent, goed en gedegen.

Hij laat een vrouw achter, die als rechter werkt, en twee schoolgaande kinderen.

Studie

Wiersum studeerde rechten in Groningen. Sinds 2003 werkte hij als strafpleiter. In een introductiefilmpje uit 2017 zegt Wiersum dat hij ‘huis-tuin-en-keuken’-strafzaken in Nederland deed. Daar spreekt bescheidenheid uit, zegt Swier. “Hij was geen opschepper.” Juist die zaken spraken hem aan: “Ik sta altijd de underdog bij.” Die heeft een advocaat verschrikkelijk hard nodig, zegt Wiersum in datzelfde filmpje, omdat ‘je altijd vanuit je positie van verdachte vecht tegen een systeem. En of dat systeem heel rechtvaardig is, of dat het systeem onrechtvaardig is, in allebei de situaties heb je een advocaat verschrikkelijk hard nodig om te zorgen dat ook het rechtvaardige systeem de juiste keuzes maakt’.

Hij begon zijn carrière bij Van Gessel Advocaten. Vervolgens startte hij een praktijk met advocaat Bart Stapert. In 2017 ging hij aan de slag bij Blaauw Advocaten. In maart dit jaar begon hij voor zichzelf met Advocatenkantoor Wiersum met een eenmanspraktijk in de Jacob Obrecht­straat. Ook werkte hij als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van Breda. Of hij daarnaast ook hobby’s had, weet Van Gessel niet. “Zijn kinderen, meer weet ik niet.”

De laatste jaren richtte de vader van twee zich vooral op zware en georganiseerde criminaliteit. Hij stond kroon­getuige Nabil B. bij in de zaak tegen Ridouan Taghi. Dat deed hij aanvankelijk met collega Bart Stapert. Nadat de broer van de kroongetuige was doodgeschoten, werd Stapert rechter en ging Wiersum alleen verder als advocaat van Nabil B. De advocaten waarschuwden in juni 2018 dat het OM onvoldoende in staat was om de veiligheid van de kroongetuige te garanderen.

“Ik vind het ongekend dapper dat hij de kroongetuige wilde bijstaan,” zegt Swier. “Het is een zaak met enorme problemen, zoals de moord op de broer van de kroongetuige, maar alle externe druk weerhield Wiersum er niet van om kroongetuige Nabil B. bij te staan in de zaak tegen Ridouan Taghi. Dat vind ik dapper. En dat paste heel erg bij hem.”

Interesse

Waarom koos Derk Wiersum ervoor Nabil A. te verdedigen, vragen oud-collega’s die zich op het advocatenkantoor Van Gessel Advocaten hebben verzameld op de dag van zijn overlijden. Uit interesse om de randen van het strafrecht te zoeken of deed hij het uit de overtuiging dat iedereen fatsoenlijke bijstand moet krijgen? Advocaat Marcel van Gessel, bij wie Wiersum als advocaat begon, vermoedt het eerste. “Hij was altijd geïnteresseerd in de zwakkeren in het recht,” zegt van Gessel. “Hij was ook erg geïnteresseerd in het bijstaan van mensen die ter dood veroordeeld waren.”

Hij was een moreel bevlogen advocaat, zegt Swier. Dat een advocaat een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft, is evident en een cliché, zegt Swier, maar bij Wiersum ging het verder dan dat. “Zijn rechtvaardigheidsgevoel reikte verder dan zijn eigen strafzaken.”

Wiersum wordt door zijn oud-collega’s steevast een geëngageerde advocaat genoemd. Hij wilde opkomen voor de rechten van anderen. Ook buiten zijn ambt zette Wiersum zich in voor anderen. Ruim veertien jaar was hij betrokkenen bij Stichting Rechtshulp Terdoodveroordelen, een stichting die zich hard maakt in de strijd tegen de doodstraf. Ook werkte hij voor een stichting Dutch & Detained die rechtshulp biedt aan Nederlanders die gevangen zitten in het buitenland. Wiersum was tevens lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

Toen in 2004 de Overleveringswet werd geïntroduceerd verdiepte Wiersum zich nog meer in het internationale recht. Wiersum, Malewicz en enkele andere bevriende advocaten die zich hadden gespecialiseerd in de Overleveringswet komen tweewekelijks bij elkaar om bij een biertje en hapje over de nieuwe wet te spreken.

Hoewel Wiersum zijn zaken altijd uiterst serieus nam, kon hij buiten een zaak om luchtig met de situatie omgaan. Malewicz: “Hij was heel prettig in de omgang. Je kon met hem lachen, zelfs als je stoom stond af te blazen na een zaak.”