Derde verdachte liquidatie Shaquille Goedhart gepakt in Suriname

Beeld ANP

G. is uitgezet naar Nederland. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie bevestigt een bericht daarover in het Surinaamse Starnieuws.

Justitie ziet G. als één van de schutters die Goedhart bij de portiekflats van Hoptille drie kogels in hoofd en hals schoot. In het criminele milieu staat hij ook bekend als ‘John Wick’. Hij was de eigenaar van de Peugeot 308 waarin de schutters vluchtten.

Een vriend van Goedhart heeft de politie verteld dat Goedhart op de avond voor de liquidatie door ene ‘John Wick’ werd gebeld. Hij lijkt naar de moordplek te zijn gelokt.

Nijmegenaar Marc G. is een goede bekende van de verdachten die al vast zitten: Badr K. en Rivelino V. De eerste zou de vluchtauto hebben bestuurd, de tweede zou hebben geschoten. Ook was G. in januari in Spanje gecontroleerd door de politie toen hij in een auto zat met Rivelino V. en een vierde medeverdachte, Omar C..

Verdachte Badr K. heeft banden met verdachten uit de groep van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Donderdag bleek tijdens een inleidende zitting in zijn zaak dat hij in februari met zijn smartphone had gezocht op de advocaten die Nabil B. bijstonden toen die kroongetuige werd: Derk Wiersum en Bart Stapert. In september is Wiersum vermoord bij zijn huis in Amsaterdam-Buitenveldert.

Pas na die moord vond de recherche de berichten in K.’s smartphone, die al in beslag was genomen toen hij op 3 mei werd gearresteerd.

Justitie gaat er van uit dat Taghi achter de moord op Wiersum zit. Of Badr K. eerder voor die moord was ingeschakeld, is nog niet duidelijk geworden.

Als de recherche en justitie eerder hadden gezien dat Badr K. op Wiersum en Stapert had gezocht, hadden zij mogelijk zware beveiliging gekregen.