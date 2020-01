Derde verdachte liquidatie advocaat Wiersum aangehouden

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september bij zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Beeld ANP

Een arrestatieteam hield de verdachte maandagochtend, op 27 januari, in Amsterdam aan. De politie maakt verder geen bijzonderheden over de man bekend. Hij zit momenteel in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De beperkingen houden ook in dat er nauwelijks naar buiten toe mag worden gecommuniceerd over de zaak. Over de exacte rol van de verdachte bij de moord op Wiersum is nog niets bekend.

Direct na de aanhouding van de derde verdachte zijn twee locaties, in Amsterdam en Rotterdam, doorzocht. Wat daar is gevonden, maakt de politie niet bekend.

Eerde aanhoudingen

Al eerder werden twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie in september vorig jaar. Dat ging om de 36-jarige Giërmo B. uit Almere en Anouar Taghi (26, neef van Ridouan Taghi) uit Soest. Zij zitten nog steeds vast. Het OM vermoedt dat B. in de vluchtauto heeft gezeten die is gebruikt bij de moord op Wiersum. De rol van Anouar Taghi zou vooral in de voorbereiding op de moord belangrijk zijn geweest.

Naast de verdachten die nog vastzitten, zijn eerder nog andere verdachten aangehouden. Deze zijn weer op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachte, voor heling van één van de gebruikte auto’s bij de moord op Wiersum.

Wiersum was één van de advocaten van kroongetuige Nabil B., die de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi van een lange reeks liquidaties en moordplannen had beschuldigd. De recherche gaat ervan uit dat Taghi de opdracht voor de moord op Wiersum heeft gegeven, zoals hij eerder al Nabils onschuldige broer Reduan zou hebben laten doodschieten in diens bedrijf in Amsterdam-Noord – zes dagen nadat Nabil B. als kroongetuige was gepresenteerd door justitie.