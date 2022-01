Derde schietpartij op de zondag: 22-jarige man raakt gewond in Amsterdam-Noord

Een 22-jarige man werd zondagavond neergeschoten in de portiek van een flat aan de Mastbos in Noord. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Rond half twaalf werden de hulpdiensten opgeroepen. De jongen is per brancard de flat uit geleid. Het gaat volgens de politie om een 22-jarige man, die aanspreekbaar was toen hij werd aangetroffen. De man werd neergeschoten in de portiek van een flat aan de Mastbos, vlak bij winkelcentrum Boven ’t Y.

Vermoedelijk waren drie personen betrokken bij het incident. Na de schietpartij reed het trio weg in een auto met defecte koplampen. Die mogelijke vluchtauto is na een zoektocht in de omgeving rond middernacht gevonden. Hierbij werd ook een 19-jarige Amsterdammer, de enige inzittende, aangehouden. Hij zit nog vast voor nader onderzoek.

Dit was al de derde schietpartij op de zondag in Amsterdam. Eerder werden er schoten gelost in Nieuw-West, waarbij het zou gaan om een ‘incident in de familiare sfeer’. Ook op zondagavond werd de 16-jarige Armando ‘Ali’ Petalo doodgeschoten in een huis in Zuidoost.