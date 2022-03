Derde overval in maand tijd op kledingwinkel Bijlmerplein

Beeld Joris van Gennip

Volgens de politie droeg de overvaller, een in het zwart geklede man, een mes bij zich toen hij richting een winkelmedewerker liep. Die sloeg alarm. Vervolgens rende de man zonder buit de winkel weer uit.

In een poging de verdachte op te sporen is een Burgernetmelding ingezet. Hij is nog niet gevonden.

Afgelopen weken is de winkel twee keer eerder overvallen. Bij de tweede poging ging de dader er met een buit vandoor. De winkel is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Golf aan overvallen

De reeks volgt op de golf van overvallen bij winkelcentrum Amsterdamse Poort in oktober 2021. Toen waren vooral belwinkels het doelwit, die in reactie daarop hun voorraad weghaalden. De gemeente reageerde destijds met maatregelen door ‘met extra mensen verscherpt toezicht houden in het gebied’.