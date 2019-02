Derde dag requisitoir, vrijdag volgt de strafeis

Derde dag requisitoir

Ruim een jaar en 52 zittingsdagen na aanvang van de veelvoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder (60) pakken de officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher donderdag hun requisitoir weer op.



Vandaag worden de verschillende dossiers behandeld en vrijdag zal de strafeis volgen. De aanklagers zullen eerst verdergaan met ‘het leed’ dat de groep vele slachtoffers en nabestaanden heeft aangedaan.



Eerder deze maand (14 en 15 februari) begonnen zij onder grote publieke belangstelling van media en publiek al met hun uiteenzetting van welke bewijzen zij zien dat Holleeder opdracht gaf tot liquidaties. Hij zou daarbij hebben samengespannen met ex-misdaadcompagnon Dino Soerel en de in 2011 in de Watergraafsmeer zelf doodgeschoten Stanley Hillis.



Het requisitoir neemt alles bij elkaar dus vier dagen in beslag. Het dossier telt 1244 ordners en ruim een half miljoen pagina’s. Het requisitoir, waarmee de aanklagers ongeveer halverwege zijn, beslaat 800 pagina’s en is opgebouwd uit zeven hoofdstukken.



Tijdens de eerste twee dagen gingen de aanklagers met name in op de verklaringen van Holleeder zelf, maar ook op die van cruciale getuigen, zoals zijn zussen en zijn vriendin. Zij golden volgens justitie als ‘oprechte, authentieke getuigen’.



Ook werd de geloofwaardigheid van de van de kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros besproken door officier van justitie Tammes. Volgens justitie vertelt Holleeder ‘zijn eigen waarheid’, met gebruikmaking van details die aantoonbaar kloppen, in een poging zijn relaas aannemelijk te laten klinken, stelde justitie op de eerste zittingsdag.



Op de tweede zittingsdag van het requisitoir werd vooral tijd besteed aan een historisch overzicht waarin Holleeder rol in allerlei criminele conflicten door justitie uit de doeken werd gedaan. Ook kwamen ‘de dodenlijsten’ ter sprake, waarover kroongetuige Peter la Serpe sprak. Hij zegt dat het driemanschap van Holleeder, Soerel en Hillis moorddrachten gaf.



Op Holleeders tenlastelegging staan vijf moorden. Op mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003. Op de malafide vastgoedbaron Willem Endstra in 2004. Op crimineel John Mieremet en handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman in 2005. En op de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006.



Daarnaast verwijt justitie hem één doodslag op notenhandelaar Robert ter Haak (die naast Cor van Hout stond toen die met een machinegeweer werd neergemaaid). Bovendien wordt Holleeder verdacht van mislukte moordpogingen en het lidmaatschap van een criminele organisatie.



Vanaf maandag zullen de advocaten van Holleeder (Sander Janssen en Robert Malewicz) twee volle weken de tijd nemen voor hun pleidooi.