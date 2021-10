Nieuws

Derde betrokkene bij vondst dode man in Amsterdam-Noord aangehouden in Tsjechië

De politie in Tsjechië heeft een 44-jarige man aangehouden in een onderzoek naar de vondst van een overleden man in Amsterdam-Noord, in september. Hij wordt verdacht van het doden van de man. Het is niet duidelijk waar de verdachte vandaan komt.