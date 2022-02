Denzel M. vrijgesproken van vuurwapenbezit, veroordeeld voor roven en oplichting

Screenshot uit de beruchte YouTube-video van het nummer Slide. Beeld YouTube

Voor de rechters staat onvoldoende vast dat de verdachte wist van de revolver. Deze zat tijdens zijn arrestatie op 20 juli in een barbecue verstopt op het balkon naast het open raam van de slaapkamer waar hij in het huis van zijn moeder sliep, samen met zijn jongste broertje.

Dna kan ook van broer zijn

Het dna op het wapen kan ook van een van zijn drie broers zijn. Denzel M. is de tweelingbroer en ‘manager’ van Diego M., die onder de artiestennaam Biggskaki de frontman is van drillrapformatie #LS, ofwel de Lelyland Spartans, uit Amsterdam-Nieuw-West.

Volgens justitie is hij ook de corpulente, geblurde figuur die in de clip bij de in juli 2021 op YouTube gepubliceerde track Slide een Glock-pistool keer op keer doorlaadt door de slede naar achter te trekken, waarna er kogels uitvallen. De rechtbank stelt vast dat het wapen niet is gevonden en acht niet bewezen dat het echt was. Om die reden wordt hij niet veroordeeld voor wapenbezit.

Wel wordt M. veroordeeld voor het via marktplaats oplichten van zeker vier slachtoffers, door via die website spullen aan te bieden die na betaling nooit kwamen.

Een vriendin en hij deden zich bovendien voor als medewerkers van de Rabobank en troggelden een klant 1500 euro af met een smoes over fraude. In maart beroofde hij een jongen van 15 volgens de rechtbank op Amsterdam Centraal van zijn iPhone 8 en zijn vest. Enkele dagen daarna beroofde hij in de Haarlemmerstraat met een groepje een jongen van zijn dure zonnebril en een schoudertasje van Louis Vuitton met inhoud.

Multiprobleemgezin

Denzel M., die onderdeel is van een berucht ‘multiprobleemgezin’, heeft een uitvoerig strafblad, maar beloofde de rechtbank met zijn vriendin te willen werken aan een rustig leven ‘met huisje-boompje-beestje’ en een opleiding voor een baan in de zorg. De rechtbank geeft hem ‘een allerlaatste kans’ door van zijn straf een half jaar voorwaardelijk op te leggen.