Dennis Straat nieuwe waarnemend burgemeester Landsmeer

Dennis Straat (VVD) wordt per 12 augustus de nieuwe waarnemend burgemeester van Landsmeer. Hij volgt daarmee Anne Lize van der Stoel (VVD) op. De 48-jarige Straat was eerder gedeputeerde in de provincie Utrecht en stadsdeelwethouder in Zeeburg.