Dennis M. verdacht van leiden professionele wietplantages

Zijn advocaat Bénédicte Ficq wil niets over de zaak zeggen. De andere verdachten zijn volgens lokale media nog vier Nederlanders, twee Oekraïners, een Rus, een Bosniër, twee Argentijnen, een Colombiaan en twee Marokkanen.



Het is de tweede keer in twee jaar dat Dennis M. voor wiethandel is gepakt in Spanje, al stond hij in 2016 snel weer buiten. Hij is afkomstig uit een beruchte familie.



Neef

Zijn neef Gwenette Martha speelde een prominente rol in de Amsterdamse onderwereld tot die in 2014 werd geliquideerd. Een andere neef wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel ­Eaneas Lomp in Krommenie in 2015.



Zelf werd Dennis M. verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij op dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum in 2013, maar hij is daarvoor niet berecht.