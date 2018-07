Denktank en taskforce moeten lerarentekort aanpakken

Met 8000 leerlingen in het basisonderwijs die nog niet weten wie hun juf of meester zal zijn, is het lerarentekort zichtbaarder dan ooit. Schoolbesturen luidden vorige week de noodklok, en die was niet aan dovemansoren gericht.



Wethouder onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) wil een denktank en taskforce in het leven roepen om het tekort van zeker 300 juffen en meesters en 70 docenten op de middelbare scholen in de stad aan te pakken.



Zijinstroom

Vooral op de zijinstroom wordt stevig ingezet. Mensen die het onderwijs in willen, maar uit andere beroepen komen, kunnen in korte tijd worden omgeschoold. Komend jaar gaan 100 zijinstromers een snelle cursus volgen om te kijken of ze geschikt zijn.



40 potentiële zij-instromers voor het voortgezet onderwijs zijn geworven. Dat is veel meer dan de vijf die vorig jaar aan de slag zijn gegaan in het onderwijs. Scholen krijgen geld om zijinstromers te begeleiden. Ook beginnen zestien statushouders komend schooljaar als onderwijsassistent. Zij volgen een intensieve taalcursus, doen kennis op over het Nederlandse onderwijs en stromen na een jaar in als zij-instromer.