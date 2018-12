Denktank: dit zijn de oplossingen voor het lerarentekort

De denktank werd voor de zomer in het leven geroepen door wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs).



De deelnemers komen uit het onderwijs in de breedste zin van het woord: van adviseurs tot leraren en van ouders tot ondernemers. De adviezen gaan over het lerarentekort in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, al is het tekort op middelbare scholen een stuk kleiner, maar wel hardnekkig.



In het basisonderwijs hebben de scholen in Amsterdam nu ongeveer tweehonderd leraren te weinig.