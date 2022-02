Denklijsttrekker Sheher Khan: ‘We kunnen een rol spelen bij het lijmen van de tweedeling’

Sheher Khan: ‘We zijn veel meer dan moslims en Turkse Nederlanders.’ Beeld Sophie Saddington

Als je de kaart van Amsterdam erbij pakt en kijkt waar de achterban van Denk zit, zie je een halve maan. Denk-lijsttrekker Sheher Khan (34) tekent het met zijn handen in de lucht: van Bos en Lommer via Nieuw-West naar Zuidoost, de Dapperbuurt en dan naar de Waterlandpleinbuurt in Noord. Verontschuldigend: “Eigenlijk moet ik dit frame niet meer bevestigen, want we zijn veel meer dan moslims en Turkse Nederlanders.”

Khan is een geboren Amsterdammer van Pakistaanse afkomst, heeft twee kinderen en is getrouwd met een vrouw van Marokkaanse komaf. “De wereld is groter dan mijn eigen cultuur of etnische groep,” zegt hij daarover. Zijn vader noemt hij een ‘gelukszoeker’. “Ik associeer daar niet iets slechts mee.” Hij groeide op in de Indische Buurt in Oost – waar criminaliteit zijn ‘jongste herinnering’ was – en verhuisde op zijn tiende naar De Aker, Nieuw-West. Een studie politicologie en master bestuurskunde volgden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde Denk als nieuwkomer in Amsterdam drie zetels. Khan zat daar in eerste instantie niet bij.

De tijden zijn veranderd. De vorige lijsttrekker Mourad Taimounti vertrok met bonje uit de partij, nummer twee Ayşegül Kiliç stopt en ook Yilmaz gaat weg. Het is nu aan Khan om de partij weer terug te brengen in de Amsterdamse gemeenteraad op 16 maart.

In Denk is de afgelopen jaren veel onrust geweest. Ruzie tussen Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. En ook in Amsterdam was er onrust over de koers van de partij.

“We zijn een nieuwe partij en de groei in 2018 was spectaculair. Het nadeel is dat we niet een goede focus hadden op interne partijdemocratie. Toen in Amsterdam problemen speelden tussen Ayşegül en Mourad was nog niet alles goed geregeld. Pas na het hele gedoe tussen die twee kwam er een vertrouwenspersoon.”

De strijd ging ook tussen de Turkse en Marokkaanse achterban. Nu zit hier iemand met een Pakistaanse achtergrond.

“Het is goed om als partij te laten zien dat iemand van een kleine gemeenschap lijsttrekker kan worden. Dat komt overeen met mijn persoonlijke drijfveer: ik wil er zijn voor alle groepen. We willen ook op meer vrouwen inzetten.”

Denk heeft één vrouw op de lijst staan bij de eerste acht.

“In de top vijftien hebben we vijf vrouwen, maar het is ons niet gelukt om meer vrouwen aan te trekken. We willen ook meer witte collega’s hebben. Ik vind dat we dat onze partij moeten aanrekenen en hier meer energie in moeten steken.”

Vaak wordt Denk gezien als een one-issuepartij die vooral voor moslims opkomt.

“We zijn een multiculturele partij. Zoals ik Amsterdam ken, vanuit mijn opvoeding, zo wil ik de partij zien. Het is een zegening om met zoveel verschillende culturen te mogen leven.”

Denk viel regelmatig Kamerleden met een Turkse achtergrond aan in felle filmpjes, waaronder voormalig Amsterdams raadslid Dilan Yesilgöz (VVD). Zij durfde uit angst voor intimidatie niet meer alleen door bepaalde wijken te lopen. Schaamt u zich daarvoor?

“Nee. Dat zijn de Turkse media geweest. Die hebben haar op de voorpagina gezet.”

Denk speelde een belangrijke rol in de framing. Politici werden niet aangevallen op hun politiek, maar op hun afkomst.

“De dreigementen en dat zij niet meer naar Turkije kunnen, vind ik verwerpelijk. Dat mag niet. Als politicus sta ik daar niet voor. Daarom ben ik blij dat partijleider Farid Azarkan heeft gezegd dat we dat niet meer gaan doen. Maar het is nu vier jaar geleden. Waarom vind je dit onderwerp nog interessant?”

Omdat nu in jullie verkiezingsprogramma staat dat jullie de ‘keerzijde van socialemediagebruik’ willen aanpakken bij jongeren.

“Je merkt gewoon dat sociale media effect hebben. Ook op jongeren. Dat is gewoon heel groot.”

“We zijn er ook trots op dat we bij alle punten in ons verkiezingsprogramma denken aan jongeren. Die hebben het tijdens de coronacrisis heel erg zwaar gehad.”

Wat moet Denk over vier jaar voor de jongeren hebben betekend?

“Dat jongeren in Amsterdam kunnen blijven wonen. Wij willen dat in alle sociale huurwoningen in Amsterdam 25 procent jongeren komen te wonen. Niet alleen in nieuwbouw, maar ook in bestaande woningen. Neem het Allebéplein in Nieuw-West. Vroeger wilde hier niemand wonen. Tien jaar later zie je er opeens appartementen aangeboden voor 1500 euro. Wie kunnen dat betalen? Niet de gemiddelde personen uit deze buurten.”

Jullie zien beter wat er in dit deel van de stad gebeurt dan andere partijen?

“Wij durven dingen te benoemen en agenderen waar andere partijen wat meer vrees voor hebben. Neem het Cornelius Haga Lyceum. Je ziet dat partijen geneigd zijn de statements die een autoriteit als het college van b. en w. of de NCTV naar buiten brengt, als de waarheid te beschouwen. Niemand vroeg waar de aantijgingen over terrorisme op gebaseerd zijn en of er bewijs voor is.”

“Het is niet de eerste keer dat het gebeurt, ook bij voormalig radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb gebeurde het. Deze onderwerpen leven bij mensen hier. Laatst was er een onderzoek naar het lage vertrouwen in de politiek; dit heeft allemaal met elkaar te maken. Als Denk kunnen we een rol spelen bij het lijmen van de tweedeling.”

U heeft gezegd dat Denk wil meebesturen. Hoe haalbaar acht u dat?

“Ons verkiezingsprogramma komt voor tachtig procent overeen met die van de grotere partijen. We zijn voor de klimaatdoelstellingen, meer diversiteit en ook qua woningbouw komen we er wel uit. Ik leg de keuze om mee te besturen dus wel op tafel. Je wilt dat het bestuur ook een afspiegeling is van gebieden buiten de Ring.”

“De vraag is: durven andere partijen wel met Denk in een bestuur te zitten of zijn ze bang voor kritiek vanuit rechtse media of rechts Nederland?”