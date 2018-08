Denk stelt vragen over 'pinkwashing' Halsema

als @Denk_Amsterdam over #lhbti rechten en Israël begint denk ik Boer pas op je kippen als de vos de passie preekt pic.twitter.com/LQ7CIyqT0m — Jan-Bert Vroege (@jan_bert) August 2, 2018

Vooruitstrevend

Maar volgens Denk gaat Halsema, als ze dat zo gezegd heeft, daarmee haar boekje te buiten. Want Tel Aviv wordt volgens Denk gebruikt voor een fenomeen genaamd 'pinkwashing'. In dit fenomeen positioneert een bedrijf of overheid zich als vooruitstrevend richting lhbti'ers, om ander, onwenselijk beleid of gedrag te camoufleren.



Volgens Denk wordt Tel Aviv door de staat Israël gebruikt om zich een progressief imago aan te meten, terwijl het homohuwelijk niet mogelijk is in het land. "Hoe rijmt de burgemeester bovengenoemde feiten over het burgerlijk huwelijk met haar uitspraak over Tel Aviv als een "voorbeeldstad" voor Amsterdam?", wil Yilmaz weten.



D66-raadlid Jan-Bert Vroege vindt de vragen van Denk bespottelijk. "Denk die het over homorechten heeft? Als de vos passie preekt, boer pas op uw kippen."