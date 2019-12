Denk-raadslid over fractievoorzitter: ‘vrouwonvriendelijk en intimiderend’

Mourad Taimounti. Beeld ANP

Kılıç stuurde de brief vorige week naar haar achterban. Daarin staat dat Taimounti zich vrouwonvriendelijk, intmiderend en denigrerend gedraagt. “Zijn hele houding is dominant. Hij schreeuwt tegen mij, neemt me niet serieus of doet denigrerend. Veel meer mensen binnen Denk hebben daar last van,” zegt ze in een reactie.

Vanaf het eerste moment dat Denk in de gemeenteraad zit, gedraagt Taimounti zich ongepast, aldus Kılıç. Zo doet hij volgens haar niet mee aan partijprogramma’s en campagneactiviteiten. Ze heeft het gedrag van de fractievoorzitter naar eigen zeggen meerdere malen geprobeerd aan te kaarten, maar in plaats van in gesprek met haar te gaan heeft Taimounti gereageerd door haar het vicevoorzitterschap te willen ontnemen.

In de brief schrijft Kılıç: ‘Het is van belang dat dit probleem spoedig opgelost wordt. Hier staat het algemeen belang op het spel. We kunnen onze toekomst niet in handen leggen van narcistische personen die alleen het voeden van hun eigen ego als belangrijkste doel hebben.’

Kılıç zegt dat ze met de brief haar verschillen van inzicht van Taimounti intern wilde oplossen en baalt dat de informatie nu op straat ligt. Of ze hierna binnen Denk wil bijven, of solo verder gaat, kon ze nog niet zeggen. “Ik moet dit even laten bezinken, dit gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Denk-fractievoorzitter Mourad Taimounti herkent zich ‘totaal’ niet in het door Kılıç geschetste beeld. “Wij hebben al langer een meningsverschil over haar functioneren binnen de fractie. Hierover heb ik gesprekken met haar gevoerd, altijd in het bijzijn van derden. Ik beschouw de beschuldigingen die zij heeft geuit als onderdeel van dit conflict.” Taimounti wil zich nog niet uitlaten over de toekomst van Kılıç binnen Denk, en wil haar de kans geven om nog eens goed na te denken over de ontstane situatie.