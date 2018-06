Denk: Amsterdam moet excuses aanbieden voor slavernij

Dat is de strekking van een motie die de fractie van Denk woensdag zal indienen in de gemeenteraad. Denk wil dat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zijn toespraak van zondag op de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij benut om formeel excuses aan te bieden.



Denk verwijst in de motie naar het gemeentebestuur van Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina, dat vorige week formeel excuses maakte voor de rol die de stad heeft gespeeld in de slavernij. Naar schatting 100.000 Afrikaanse tot slaaf gemaakten zetten in de havenstad voet op Amerikaanse bodem.



Financiële claims

Nederland heeft nooit excuses willen aanbieden voor zijn rol in de slavernij, om geen aanknopingspunten te bieden voor financiële claims. In 2001 sprak toenmalig minister Roger van Boxtel daarom van 'diepe spijt, neigend naar berouw'.