Deniz Karaman stopt als GroenLinks-raadslid

Deniz Karaman Beeld Tammy van Nerum

Dat meldt Karaman (34) in een verklaring. Het raadslid werd in 2018 gekozen als onderdeel van een lichting nieuwelingen in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij werd door zijn partij zonder enige politieke ervaring op een verkiesbare plaats gezet.

Het samenwerken met andere raadsleden beviel hem uitstekend, maar zodra de verschillen benadrukt moesten worden, kreeg Karaman moeite met zijn werk. ‘Zodra ik in de setting van de ‘politieke arena’ kwam verdween de positieve energie en overheerste er een zwaar gevoel,’ schrijft hij dinsdag.

‘Verschillen worden daar juist benadrukt met als doel om Amsterdammers te laten zien waar elke partij voor staat. (…) Het vergroten van verschillen is iets dat niet bij mijn persoonlijkheid past.’

Kandidatenlijst

De moeite die Karaman hiermee had, wogen voor hem uiteindelijk niet op tegen de andere aspecten van het lidmaatschap van de gemeenteraad. Karaman blijft wel betrokken bij GroenLinks en neemt onder meer plaats in de commissie die de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gaat samenstellen.

Karaman wordt opgevolgd door Jenneke van Pijpen (54), zelfstandig adviseur met een achtergrond in de zorg en de vakbeweging. Op 22 januari neemt hij afscheid.