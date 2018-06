Den Haag bezorgd over plannen 24 uursopvang Amsterdam

Amsterdam wil snel een locatie met 500 plekken. Dat ligt gevoelig in Den Haag.



Harbers onderhandelt al maanden met gemeenten over acht locaties waar uitgeprocedeerden bed, bad en brood krijgen. Dat meer steden als Groningen en Deventer hun eigen plan trekken, zint het kabinet niet.



Terugkeer

Onder druk van VVD en CDA moet in die centra vooral worden gewerkt aan terugkeer naar eigen land. Als gemeenten een eigen opvang inrichten, waar bijvoorbeeld ook dagprogramma's worden aangeboden, verliest het kabinet de regie. Het regeerakkoord bevat een compromis: wél opvang, maar óók werken aan vertrek.



Datzelfde dilemma zorgde in het vorige kabinet (PvdA en VVD) al voor spanning en die is niet uit de lucht zolang er geen akkoord is met alle gemeenten. Dat Amsterdam een eigen plan heeft , zet de discussie verder onder druk, menen partijen op het Binnenhof.



