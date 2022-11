Demonstratie voor verbeteren brandveiligheid containerwoningen

Burgemeester Femke Halsema in gesprek met bewoners en omwonenden, na een grote brand in een containercomplex bij Riekerhaven. Beeld ANP

‘Liever niet dood door de woningnood, stop flexhousing,’ is te lezen in een pamflet dat door bewoners en organisaties als Mokum Kraakt, Autonomous Student Struggle en studentenvakbond Asva wordt verspreid. Bij een brand op zondag 13 november werden in totaal 135 containerwoningen verwoest of dermate beschadigd, dat ze onbewoonbaar werden verklaard. Bij de brand kwamen zes katten en een hagedis om het leven.

Het vuur werd vermoedelijk veroorzaakt door brandstichting. De 27-jarige bewoner in wiens woning de brand is begonnen, is na de brand aangehouden. Dinsdag werd bekend dat zijn voorarrest met negentig dagen is verlengd.

Na de brand hebben experts nog eens vraagtekens geplaatst bij de brandveiligheid van containercomplexen. ‘Louter voldoen aan wet- en regelgeving levert niet in alle gevallen een brandveilige situatie op,’ schreef Tijs van Lieshout, commandant brandweer en directeur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, in een rapport.

De brand was niet het eerste incident op het complex waar statushouders en studenten gemengd met elkaar wonen. In februari blies storm Eunice tot twee keer toe grote delen van het dak van het complex en werd een woning doorboord door een dakplaat. Vlak daarvoor hadden bewoners al aangekondigd in huurstaking te gaan vanwege achterstallig onderhoud. Na twee maanden kwamen ze tot een akkoord en werd de huurstaking beëindigd.

Het Parool schreef in augustus dat er op het wooncomplex sprake was van onveilige situaties. Zo waren er volgens diverse bewoners signalen van prostitutie, drugshandel en geweld, maar werd er amper tegen opgetreden. Zo verjoeg een 28-jarige bewoner een onbekende, agressieve ex-gedetineerde uit een gemeenschappelijke ruimte, nadat hij daar ongewenst een aantal nachten had geslapen. Ook liet de screening van toekomstige bewoners te wensen over.

De gemeente Amsterdam kwam de bewoners van het complex waarvan hun woning verwoest is al tegemoet en heeft ze een eenmalige tegemoetkoming gegeven van 500 euro. Ook kondigde de gemeente vorige week aan minder statushouders te willen huisvesten in gemengde wooncomplexen. Om voor rust te zorgen, moeten in de gemengde huisvestingen meer jongeren en minder statushouders verblijven.

Tijdens de demonstratie – die dinsdag van 15.00 tot 16.30 uur duurt en op de Hoogte Kadijk bij het kantoor van wooncorporatie Lieven de Key wordt gehouden – zullen organisaties spreken en aandacht vragen voor de brandveiligheid die in veel containercomplexen te wensen overlaat.