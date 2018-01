Demonstratie uit solidariteit met Iran op de Dam

Het gewelddadige protest in Iran duurt nu al vijf dagen. Het protest is gericht tegen de regering, gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken, die te weinig zou doen voor de armen in het land.



Het uitblijven van zowel economische groei als corruptieverdenkingen vormen de aanleiding voor de protesten.



Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn in de nacht van maandag op dinsdag negen doden gevallen. Een van hen is lid van de Iraanse Revolutionaire Garde.



Ook een politieagent kwam maandag om het leven in de stad Najafabad. Het dodental staat momenteel op twintig.



Geestelijk leider Khameini van Iran heeft op zijn website fel uitgehaald naar de "vijanden van Iran", die de drijvende kracht achter de demonstraties zouden zijn.



In Teheran zijn honderd mensen gearresteerd. In andere delen van het land pakte de politie 350 mensen op.



Het protest greep in razend tempo om zich heen. De bevolking gaat er gebukt onder prijsverhogingen en hoge werkeloosheid. Onder de jongeren in de grote steden is de werkeloosheid veertig procent.