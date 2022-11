Demonstratie tegen Zwarte Piet in Westzaan

Beeld ANP

De tegenstanders van Zwarte Piet staan op een veld bij de Westzanerdijk, vlakbij waar de lokale intocht plaatsvindt. Een van de demonstranten is op het voorhoofd geraakt door een ei. Er zijn ook enkele tientallen agenten aanwezig.

Tijdens de demonstratie aan het water kwam plots ook een boot met een zwart scherm, die ervoor zorgde dat het protest werd afgeschermd van de intocht. De organisatie van de demonstratie, Zaankanters tegen Racisme, is teleurgesteld dat de politie niet heeft ingegrepen. “Er was een plek in het zicht van het podium beloofd.”

In Zaanstad, waar Westzaan toe behoort, zijn meerdere intochten die door de gemeente gesubsidieerd worden. Er zijn deels roetveegpieten en deels zwarte pieten. “Dit gaat langzaamaan over naar roetveeg,” zo liet een woordvoerder eerder weten, maar dit zou in goed overleg moeten gebeuren. Afgelopen week is ook een motie aangenomen waarin is afgesproken dat vanaf volgend jaar geen subsidie meer wordt verstrekt aan intochten waar zwarte pieten aan meedoen.