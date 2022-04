Demonstratie tegen vroegtijdige sluiting nachtclub De Marktkantine: ‘Zonde als ze gaan slopen en dan jaren niets gaan doen’

De Britse technolegende Carl Cox tijdens een optreden in De Marktkantine in 2019. Beeld Tim Buiting

“We moeten niet zielig gaan doen, want we wisten dat het tijdelijk zou zijn. Maar door corona hebben we niet naar een mooi eind toe kunnen werken en dat verdient deze club wel.” Aan het woord is Roel Varkevisser. Als dj heeft hij onder de naam Olivier Weiter talloze keren in De Marktkantine gedraaid. Voor hem voelt de club als een ‘thuisbasis’, legt hij uit. “Ik kreeg hier de tijd en ruimte om als Amsterdamse artiest in een Amsterdamse club lange sets te draaien.”

Lokaal talent naast grote namen

Met de sluiting van De Marktkantine is het na Trouw en De School de derde grote house- en technoclub van naam die in het afgelopen decennium de deuren sluit. Volgens Varkevisser verdwijnt hiermee weer een plek waar lokale talenten de kans krijgen om zich te profileren naast grote internationale namen. Vorige maand mocht het Amsterdamse talent Joëlla Jackson zich nog, net als Wouter S., laten zien naast de Britse oudgediende en grootheid Fatboy Slim. “Zij krijgt dan voor het eerst een podium voor een groot publiek. Voor lokale talenten in deze muziekstijl is dat echt een verlies als dat niet meer kan.”

Ook zullen grote internationale house- en technoartiesten, vooral in de wintermaanden als er geen festivals zijn, minder snel hun weg naar Amsterdam vinden, denkt hij. “De capaciteit van andere Amsterdamse clubs is te klein om grote artiesten naar de stad te halen. Een Carl Cox komt niet naar de Shelter.” Varkevisser zal daarom als dj op de demonstratie spreken om uit te leggen waarom De Marktkantine ‘belangrijk’ is. “Even geen plaatjes, maar praatjes.”

Authentieke gebouwen

Wie ook zal spreken is Marjo Dankers. Al 35 jaar woont ze op de Marcantilaan en daarmee is ze de ‘buurvrouw van de club’. Vragend naar overlast, zegt ze dat die er zelden is. “We hebben veel ellende gehad met de vorige uitbaters. Parkeeroverlast, mensen die met harde muziek aan in de auto zaten te drinken. Maar sinds De Marktkantine er is gaat het fantastisch. Als er wat is, worden we direct uitgenodigd. Hopelijk trekt de culturele sector nu eens niet aan het kortste eind.”

Ook is het Dankers een doorn in het oog dat de ‘authentieke gebouwen’ die bij de buurt horen, verdwijnen. “Dat ga je toch niet slopen.”

Goran Kusic, die er al vanaf de start als doorhost werkt en daardoor het gezicht van De Marktkantine is, noemt het ‘een einde van een tijdperk’ als de club sluit. “Mensen uit alle lagen van de bevolking kunnen hier feesten, met verhalen die je nooit zou verwachten of voorstellen. De plek waar we ’s nachts onszelf kunnen zijn samen met anderen en verrast worden, dat ga ik het meest missen.”

Links op de foto Goran Kusic met collega Joa Hitpass voor de ingang van De Marktkantine. Beeld Marktkantine

Mix Amsterdammers en toeristen

Voor Merel Los (25), die enkele jaren geleden in de stad kwam wonen, betekent De Marktkantine veel. “Ik was daar altijd welkom en het is een fijne groep mensen. Het is een leuke en inclusieve plek waar Amsterdammers en toeristen samenkomen. Vaak zie je dat het gescheiden is. Hier komt iedereen voor het feestje en de muziek.”

Eigenaar Eelko Anceaux heeft in de afgelopen weken al paar keer met de projectontwikkelaar gesproken, maar van toenadering is nog geen sprake. “Er moeten nog allerlei procedures worden doorlopen en dat geeft mij reden om te zeggen: dit gaat nog even duren. Het zou zonde zijn als ze gaan slopen en dan nog jaren niets gaan doen.”

Met de demonstratie wil hij ‘zichtbaar maken’ hoe de betrokken ‘in het verhaal staan’. “We hopen daarbij veel bezoekers en buurtbewoners te betrekken en de importantie van De Marktkantine te laten zien. We willen ons luid en duidelijk laten horen.”

Nog geen sloopvergunning Op de plek van De Marktkantine moet het nieuwe woonproject Het Marktkwartier binnen enkele jaren verrijzen. Ontwikkelaar Marktkwartier CV, een samenwerking tussen Ballast Nedam Development en VolkerWessels Vastgoed, laat via een woordvoerder weten dat er nog geen sloopvergunning voor het Marcantigebouw is aangevraagd. “Maar een huurcontract tot eind dit jaar doorkruist de planning. Voor de plek van De Marktkantine is de uitwerking van het bestemmingsplan bijna klaar en die is ‘binnenkort’ voor buurtbewoners in te zien, zodat zij hun zienswijze kunnen delen.” Ook moet er een asbestonderzoek gedaan worden. “Als er veel asbest zit, moet er een zorgvuldige en langdurige sanering plaatsvinden en bereik je het moment dat je een sloopvergunning kunt aanvragen en kunt gaan slopen,” aldus de woordvoerder. De verwachting is dat er in het laatste kwartaal begonnen kan worden met de werkzaamheden.