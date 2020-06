Demonstratie tegen seksueel wangedrag en beleid UvA

Beeld ANP XTRA

De actiegroepen Humanities Rally UvA en Diversity Forum UvA schrijven op Facebook dat er ondanks meerdere publicaties in het NRC en meldingen bij het bestuur niks is veranderd. ‘De UvA faciliteert het rapporteren van misstanden niet goed en ontmoedigt het zelfs,' staat in de aankondiging.

Het universiteitsbestuur zou volgens de organisatoren de reputatie structureel boven het welzijn van de studenten plaatsen. Daarom willen ze dat het ‘wanbestuur’ aftreed, eisen ze een onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag door een extern bureau en willen ze dat de docent die beschuldigd wordt van overschrijdend gedrag wordt ontslagen.

De demonstratie is aanstaande vrijdag om 15.30 uur op Roeterseiland.