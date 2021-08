Demonstratie tegen politiegeweld: ‘Mijn zoon was geen crimineel’

De demonstratie tegen politiegeweld naar aanleiding van de dood van Sammy Seewald. Beeld Joris van Gennip

Baker, die in officiële documenten de naam Seewald gebruikte, kwam gisteren precies een jaar geleden om het leven. Hij werd na drugsgebruik in verwarde toestand aangetroffen in een binnentuin in de Honselersdijkstraat. De influencer, die bekendheid genoot als fitnessmodel, werd door agenten doodgeschoten toen hij zich verzette bij zijn aanhouding en met een fors mes uithaalde naar een politieman.

Het Openbaar Ministerie (OM) oordeelde in mei dat de betrokken agenten uit noodweer handelden, hoewel de aanhouding niet volgens het boekje was verlopen. De nabestaanden van Baker zijn het niet eens met deze conclusie. Afgelopen week publiceerde de moeder van de influencer de namen van de agenten die betrokken waren bij zijn dood.

‘Hij was geen crimineel’

Justine Baker, de moeder van Sammy, zegt dat de politie hem nooit had moeten insluiten en niet naar hem had moeten schreeuwen. “Hij was geen crimineel en zat in een psychose. Waarom is hij neergeschoten? Het mes wat hij bij zich had was een zakmes dat ik hem heb gegeven toen hij 12 was. Het had een lemmet van 7 centimeter en was niet gevaarlijk.” Ze vindt dat er ‘geen eerlijk proces is geweest’. “Als ze mans genoeg waren om hem dood te schieten, dan moeten ze hem ook een eerlijk proces geven. Dat hebben de officieren en rechters niet gedaan.”

“Het is niet correct wat de politie heeft gedaan,” zegt Claudia Zimmermann uit Duitsland die naar de Dam is gekomen voor het protest. Haar zoon zat bij Baker in de klas. “Sammy was een goede jongen, de politie heeft wat fout gedaan.”

Michelle Wuerz is ook vanuit Duitsland gekomen voor het protest. Zij denkt dat de politie te snel gehandeld heeft. “Er zijn daardoor slechte dingen gebeurd. We hopen dat dit in de toekomst voorkomen kan worden,” zegt ze. Door naar het protest te komen wil ze daar aandacht voor vragen.

De betoging liep vanaf de Dam naar de plek in Nieuw-West waar Seewald om het leven kwam. Er werd daar stil gestaan bij zijn dood.