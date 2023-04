Demonstratie tegen blowverbod binnenstad: ‘Ik wil een jonko roken in de zon, maar heb geen balkon!’

Protest tegen het voorgenomen blowverbod bij de Stopera. Half mei gaat in de oude binnenstad het verbod in op blowen op straat, naast het al bestaande verbod op het drinken van alcohol op straat. Beeld Koosje Koolbergen

‘Méér zon, minder politie!’ Een, ook letterlijk, kleurrijk allegaartje van blowers ‘en sympathiserende niet rokende anarchisten uit de binnenstad’ hangt donderdagmiddag op de granieten ring aan de Amstelzijde voor de Stopera.

Jonko van 25 centimeter

Met geurige jonko’s – óók een buitenmodel van een centimeter of 25 – honden, fruit en sapjes. Op een geel spandoek het motto: ‘Jointje roken in de zon, hoe moet dat nu, zonder balkon?’

Op een matras is in grote rode letters ‘Happy 420’ gespoten, naar het tijdstip van 4.20 uur in de middag op 4-20 (vandaag dus) waarop Amerikaanse gebruikers hun ‘tegencultuur’ vieren door openlijk te blowen.

Half mei gaat in de oude binnenstad het verbod in op blowen op straat, naast het al bestaande verbod op het drinken van alcohol op straat.

Wat door het stadsbestuur wordt verkocht als ‘een strijd tegen drukte en overlast op de Wallen’, is volgens de demonstranten een strijd tegen ‘de Amsterdammers die niet teringrijk zijn’. Amsterdammers die ‘níét 10 euro willen betalen om op een terras te mogen zitten’. De politie en de handhavers krijgen nóg meer een vrijbrief om de zwakkeren en minder vermogenden ‘lastig te vallen’.

‘Ik moet rennen met mijn jonko’

Organisator ‘Rots’ (‘mijn voornaamwoorden zijn die en hen’) is het voortdurende inperken van vrijheden he-le-maal zat. “Ik woon hier om de hoek en moest laatst mijn biertje weggooien dat ik in de Appie aan de Jodenbreestraat had gekocht, weet je wel. Ik wilde niet escaleren, toch, dus ik deed het maar. Mijn beste vriend niet en die kreeg een bekeuring van 140 euro!”

Straks komt het blowverbod nog eens boven op die malaise. “Vanaf mei moet ik rennen met mijn jonko in de hand. Daar heb ik dus geen zin in!”

De ‘gelegenheidsactiegroep Steun de Stoners’ van zelfverklaarde binnenstadbewoners en vrienden is het roerend eens: de vertrutting moet stoppen. Willem (‘mijn achternaam doet er niet toe’) woont al 27 jaar op de Zwanenburgwal. “Ik vind het vooral belachelijk hoe we door de politiek en de politie als kinderen gekleineerd worden. We moeten betalen voor alles, ik kan het niet uitstaan dat ze zich echt overal mee bemoeien,” zegt Willem. “Hoe irritant agenten je behandelen… Het wekt mijn woede. Ik ben als anarchist geboren en dat blijf ik tot in de kist. Dan blijf ik nóg bonken.”

‘Neem de straat terug!’

Wat ze in de Stopera willen, is niet ‘inclusief’, zeggen de tevreden rokers. De vertegenwoordiger van De Vriendelijke Bankjes Bond (‘vóór een vriendelijk stadsmeubilair en tegen vijandige architectuur’) ziet in het aanstaande blowverbod ‘wéér een manier om de straten minder toegankelijk te maken voor mensen met weinig geld’, zoals daklozen die niet op de bankjes kunnen slapen doordat daarin opzettelijk leuningen als obstakels zijn gemaakt. “Je moet in onze straten kunnen eten, drinken, uitrusten en blowen waar en wanneer dat maar nodig is. Neem de straat terug!”

Weg met ‘de repressie en surveillance’ onder het mom van het tegengaan van massatoerisme, klinkt het. Nog een keer dan: “Méér zon, minder politie.”