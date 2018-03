Demonstratie Pegida bij Stopera vooralsnog rustig

In december had Pegida aangekondigd op 25 februari te willen protesteren. Om de jaarlijkse februaristaking op die dag niet in de weg te lopen werd de actie uitgesteld.



Bij het vorige bezoek van Pegida aan Amsterdam, ook op het Waterlooplein, werd Wagensveld aangehouden. Tijdens zijn toespraak had hij een hakenkruis getoond, terwijl hem dat op voorhand verboden was.



Moskee

De politie is grootschalig uitgerukt en staat behalve bij de Stopera opgesteld over de hele route waarlangs de optocht zal trekken. Ook de Mobiele Eenheid is opgetrommeld voor het protest.



Er is extra opgeschaald, omdat er nog een andere demonstratie en meerdere evenementen in de stad plaatsvinden. "We willen niet dat deze groepen elkaar gaan lastigvallen," aldus de politiewoordvoerder.



De extreemrechtse actiegroep Rechts in Verzet houdt op zondag eveneens een protest, tegen de komst van een moskee in een nog te bouwen nieuwbouwwijk. De leider van de groep, Hugo Kuijper, legde eerder uit protest een onthoofde pop voor de deur van een islamitische stichting.