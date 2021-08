Demonstratie op de Dam aangekondigd tegen woonbeleid: ‘Genoeg is genoeg’

‘Slecht woonbeleid heeft gezorgd voor hoge huurprijzen, veel tijdelijke huurcontracten en een tekort aan betaalbare huurwoningen.’ Beeld Rink Hof (111305)

De beweging ‘woonprotest’ spreekt over een kolossale wooncrisis. ‘Wonen wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker te betalen en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld’, zo staat in de aankondiging opgesomd.

Slecht woonbeleid

Een van de partijen die zich bij de oproep tot demonstratie heeft gevoegd is de Woonbond, een vereniging die in Nederland opkomt voor huurdersbelangen. “Wij vinden het heel goed dat huurders en woningzoekenden nu in actie komen,” zegt woordvoerder Marcel Trip. “Ik denk dat het hoog tijd is dat ze van zich laten horen. Ze zijn de dupe van jarenlang slecht woonbeleid, dat heeft gezorgd voor hoge huurprijzen, veel tijdelijke huurcontracten, een tekort aan betaalbare huurwoningen, deels veroorzaakt door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, een belasting op sociale huur.”

Het huidige kabinet heeft dit jaar wel de huren gemaximaliseerd in de vrije sector en bevroren voor de sociale huur, maar volgens Trip is ‘pleisters plakken’ niet genoeg. “Er worden voorzichtig stapjes in de goede richting gezet, maar volkshuisvesting staat nog niet voorop. Er is echt een breuk nodig met het woonbeleid van de afgelopen jaren, blijkt ook uit de signalen die we van jongeren krijgen.”

Ook vanuit de Tweede Kamer is er steun voor demonstraties. GroenLinks en PvdA hebben hun naam laten noteren door de organisatoren. “De woningnood neemt toe,” zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. “Starters komen er niet meer tussen op de koopmarkt. Huurders zijn tot wel 50 procent van hun inkomen aan wonen kwijt. Het kabinet laat de boel op z’n beloop. Er wordt wel over gepraat, maar er is nog steeds een verhuurderheffing, er wordt niet ingegrepen tegen huisjesmelkers. Genoeg is genoeg, het moet een keer afgelopen zijn.”

De beweging ‘woonprotest’ heeft vier speerpunten: garandeer voldoende en betaalbare huisvesting, herpak grip op de escalerende huur- en huizenprijzen, stop woonbeleid op basis van ras en klasse en pak parasitaire beleggers aan.