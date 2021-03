Demonstratie Museumplein voorbij na ingrijpen ME

Beeld Stefan Raatgever

Rond 14.45 uur heeft de Amsterdamse Driehoek de demonstratie op het Museumplein ontbonden en een noodbevel afgekondigd voor het gebied. De ME veegde het plein vervolgens zo goed als schoon, met behulp van onder meer een waterkanon. Tegen 16.00 uur was het grootste gedeelte van de betogers vertrokken.

De driehoek ontbindt de demonstratie en kondigt een noodbevel af voor het Museumplein en omliggend gebied. Iedereen moet het plein verlaten. 2/2



↔️ Houd 1.5 meter afstand — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 28 maart 2021

Op het Museumplein kwamen deze middag zo’n duizend mensen bijeen. Ze droegen spandoeken met teksten als ‘Wij willen onze vrijheid terug’. Demonstranten die hier wekelijks lijken te komen omhelsten elkaar. Onder hen zijn waren er enkele tientallen die groene legerjassen droegen. Zij worden door de demonstranten ‘de veteranen’ genoemd.

Eerder op zondag werd het Museumplein en het omliggende gebied al door de Amsterdamse Driehoek aangewezen als veiligheidsrisicogebied, meldt de gemeente op Twitter.

Museumplein en omliggend gebied zijn opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De Driehoek heeft het Museumplein en de nabije omgeving per heden vandaag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 28 maart 2021

Politie moest al elf keer optreden

Sinds 17 januari heeft de politie elf keer moeten optreden tegen demonstraties op het Museumplein, waar honderden mensen samenkwamen voor demonstraties en ‘koffiedrink’-acties van ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’. Deze acties hebben de politie tot nu toe zo'n 5,5 miljoen euro gekost.

Vorige week verzamelden zowel op zaterdag als op zondag demonstranten op het Museumplein. Toen deden verschillende demonstranten zich ten onrechte voor als hulpverleners en zorgmedewerkers van een ziekenhuis.

Correctie (19.02 uur): in een eerdere versie van dit artikel stond dat de ME ook charges heeft uitgevoerd. Dat is niet het geval en is hierboven aangepast.