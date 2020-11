Demonstratie Museumplein afgebroken wegens schenden coronaregels

Een grote demonstratie op het museumplein is zaterdagavond afgebroken omdat de coronaregels werden geschonden. Bij de betoging van Vrouwen voor Vrijheid, een actiegroep die het oneens is met de huidige coronamaatregelen, werden onder meer de afstandsregels niet in acht genomen.

Dat laat de gemeente zaterdagavond weten. De organisatie heeft de demonstratie zelf afgebroken, op voorspraak van de politie. Er waren zo’n duizend betogers aanwezig.

Het probleem zat hem niet in het aantal betogers - het getal van duizend was vooraf gemeld - maar in het gedrag van de demonstranten. Zo werd er onvoldoende afstand gehouden en leidden ‘een toespraak en muziek’ volgens de gemeente tot onrust.

Politie en de organisatie hebben daarop meerdere keren opgeroepen om 1,5 meter afstand te houden, maar tevergeefs. De demonstratie werd daarom om 18.20 uur afgebroken, waar ze eigenlijk tot 19.00 zou duren. De demonstranten gingen rustig uiteen.

Beeld Marco Keyzer Fotografie

‘Lichtpuntje’

De betoging op het Museumplein werd georganiseerd door de groep Vrouwen voor Vrijheid. De demonstratie, met de naam Licht in het Donker, was bedoeld als een spreekwoordelijk ‘lichtpunt’, zo schrijft Vrouwen voor Vrijheid op hun Facebookpagina. Een lichtpunt in een periode waarin, volgens de groep althans, ‘ons fundament als vrij mens’ onder druk is komen te staan.

Op hun website hekelen de Vrouwen voor Vrijheid de invoering van de coronaspoedwet, waarmee volgens de activisten ‘indringende keuzes vóór ons’ worden gemaakt. Tijdens de betoging werden onder meer lezingen gehouden, maar er was ook muziek en dans. Ook tijdens de lezingen werd kritiek geuit op het coronabeleid.

Vanwege de insteek - ‘het lichtpunt’ - was betogers gevraagd ‘een lichtje’ mee te nemen. Veel aanwezigen hadden gehoor gegeven aan die oproep: ze zwaaiden met kaarsen, lampjes en bewogen hun mobiele telefoon heen en weer. Overigens was ook Viruswaarheid-voorman Willem Engel zaterdag aanwezig op het Museumplein.