Demonstratie Extinction Rebellion op Schiphol leidt tot 7 aanhoudingen

Aanhangers van Extinction Rebellion tijdens een eerder protest op luchthaven Schiphol.

Vijf personen zijn gearresteerd voor vernieling, twee voor huisvredebreuk.

De klimaatactiegroep eist dat de luchtvaart geen CO2 meer uitstoot in 2025. De demonstratie was vooral gericht tegen KLM, de vliegmaatschappij die de grootste gebruiker van luchthaven Schiphol is.

Vliegtickets

Zo’n twintig actievoerders hadden zich in kleine groepjes verzameld in zowel de hal van Schiphol Plaza, als achter de douane. Sommigen hadden daarvoor ook vliegtickets gekocht. Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat je je dan achter de paspoortcontrole mag begeven, maar verwijderd kan worden als je niet de intentie hebt om te vliegen.

Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion op Schiphol demonstreert. In december vorig jaar hadden activisten zich vastgelijmd aan de draaideuren op Schiphol Plaza. Uiteindelijk zijn toen 14 demonstranten gearresteerd.