Demonstranten strijden tegen pandemie van seksueel geweld

Een politieman had rond het middaguur zijn lichte verbazing uitgesproken omdat slechts honderden naar het Museumplein waren gekomen voor de betoging naar aanleiding van de misstanden rond talentenjacht The Voice of Holland. Tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in alle vormen, tegen het fenomeen dat de slachtoffers te vaak de schuld lijken te krijgen, in plaats van de daders.

Presentatrice van het podiumprogramma Karin Bloemen: “Nou, jullie zijn wél met veel hoor, en veel mensen zijn misschien thuis gebleven omdat ze niet durven te komen. Dus voor hen: ‘No blame, but change!’ No blame, but change’!”

De honderden scandeerden het driftig mee.

De cabaretière en zangeres schreef het boek Mijn ware verhaal, over het misbruik door haar stiefvader: “Als kind, in de jaren zestig, hoopte ik dat het voorbij zou zijn als ik zestig zou zijn, maar het ís niet voorbij.” Bloemen riep iedereen op zich uit te spreken. “Als je niet praat, bescherm je de dader. Als je wél praat, bescherm je jezelf.”

Een demonstrant met een optimistische inborst had een bord beschilderd met de tekst: ‘Today is history’. Door ‘hi’ stond een kras, met daaronder ‘her’ gestift.

Een ander had een oproep: ‘Respect women, don’t be a dick!’

Bekrast

Meerdere sprekers vertelden hoe seksueel geweld ze had bekrast, en hoe belangrijk het is daar niet over te zwijgen uit schaamte, maar het uit te spreken.

Zoals vaker bij demonstraties, had elke spreker zo zijn of haar eigen invalshoek, zeker de ruim aanwezige politici en vertegenwoordigers van organisaties. Vice-voorzitter van vakbond FNV Kitty Jong: “De daders, de werkgevers en de wetgever zijn verantwoordelijk. Wij zijn de wal die het schip gaat keren.”

De weg van het strafrecht is niet altijd de kortste, memoreerde strafrechtadvocaat Richard Korver, gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers, ook in zedenzaken. Hij vindt het ‘schrijnend’ hoelang de politie doet over een onderzoek. “Als je nu aangifte doet, moet je blij zijn als die over 1,5 jaar in behandeling genomen wordt. Het is een pandemie aan het worden, waartegen geen vaccin is.”

Op het volle begrip en volledige steun van de omgeving, kunnen niet alle zedenslachtoffers rekenen, ziet Korver. “Als er bij je is ingebroken in je woning, zullen je collega’s met tips komen over inbraakpreventie en de verzekering. Vertel je dat je verkracht bent – waarbij er is ingebroken in je lijf – lopen de mensen weg.”

Tara Neeft (20) is met haar moeder gekomen.

“Het is heel belangrijk op te komen tegen seksueel geweld. Dat gaat niet door thuis op de bank te blijven zitten. We moeten van ons laten horen.” Neeft vindt het een goede demonstratie. “Ik vind de sprekers heel sterk. Heel goed dat ook slachtoffers hun stemmen laten horen.”

Ze is niet het type dat snel naar betogingen trekt. “Wel heel vroeger, met mijn vader, tegen discriminatie, maar daarna niet veel meer. Nu vind ik het belangrijk mijn stem te laten horen. Je hoort in je omgeving dat elke vrouw wel met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken heeft gehad. Het zijn niet per se allemaal grote dingen, ook voor mij niet, en iedereen ervaart wat anders, maar het is een groot probleem. Het is zo moeilijk voor jezelf op te komen, dat maakt het probleem wel groter.”

Mathilde Boom (78)

“Ik sta hier voor mijn kleindochter. Ze is nu 24, en ze is ooit misbruikt.” De tranen schieten in haar ogen. “Het is zo vreselijk.” Zelf moest haar kleindochter werken, dus Mathilde is er ook namens haar. “Ik vind het een mooie manifestatie, met sterke sprekers. Met wat zij vertellen, raken ze de kern.”

Dat Karin Bloemen de boel aan elkaar praat, als ervaringsdeskundige wat misbruik betreft, maar ook met de humor van de cabaretière tussendoor, geeft balans. “Door Karin Bloemen heb je ook die kwinkslag af en toe. Dat is ook top, bij zo’n zwaar onderwerp.”

Eva van Doorn (20) en Bruno Muhimbo (27)

Eva: “Het is heel belangrijk je stem te laten horen, omdat bewustwording over dit gevoelige onderwerp zo belangrijk is. Wat is goed, maar wat is níet ok?”

Bruno, uit Uganda: “Awareness, daar gaat het om. Als ik een stap zet, kan een ander volgen. Ik wil opstaan voor degenen die hun stem niet kunnen laten horen.”

Eva: “Dáár gaat het om: we moeten ons uitspreken. Opstaan als iets mis is. Dat is zo belangrijk.”

Bruno: “Heel goed dat op social media, en nu ook in de main stream media, de discussies worden gevoerd over de grenzen van seksueel aanvaardbaar gedrag.”

Myrthe van Gestel (27) heeft net gesproken over haar misbruik

“Ik voel hier kracht, onderlinge verbondenheid. Verdriet, maar ook strijdbaarheid. Het allerbelangrijkst is dat een eind komt aan victim blaming, zowel door de wetgever als door de maatschappij. De wetgeving rondom verkrachting is nog steeds niet wat het moet zijn. Het geven van een ‘ja’ moet centraal staan, niet de afwezigheid van een ‘nee’. Dat moet zo snel en goed mogelijk hersteld worden.”

Zelf is Van Gestel tot tien jaar geleden verkracht. “Sindsdien is al veel veranderd, maar nog lang niet genoeg. Het moet niet alleen beter op het trein van de wetgeving en een einde aan victim blaming, er moet ook wat veranderen aan het mediacircus rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vraag moet niet zijn wat het slachtoffer fout heeft gedaan, maar wat de dáder fout heeft gedaan.”