Demonstranten bezetten brug bij terrein biomassacentrale in Diemen

Naast de gascentrale wil Vattenfall een biomassacentrale bouwen. Beeld ANP

“We vragen al drie jaar om contact met de Nederlandse CEO Martijn Hagens,” zegt voorzitter Fenna Swart van CSL. “Maar hij komt steeds niet. Dus nu zijn we naar hem toegekomen. We staan hier met koffie en koek, en gaan pas weg als hij met ons in gesprek gaat.”

Door de bezetting kon er niemand meer langs. De politie greep niet in, aldus een woordvoerder, omdat ze binnen afzienbare tijd zouden vertrekken en de demonstratie ‘vredig’ verliep.

“Voor een afspraak met onze CEO kan het Comité Schone Lucht een afspraak maken op ons kantoor,” zegt een woordvoerder van Vattenfall desgevraagd. “Dit verzoek hebben we al meerdere malen gehad. Toen hebben we ook aangegeven dat ze van harte welkom zijn.”

Hagens zal woensdag niet in Diemen verschijnen, aldus de zegsman. “Dat hebben we ook tegen de actievoerders gezegd.” De uitnodiging voor een gesprek op kantoor blijft wel staan. “Er zijn in het verleden al een aantal afspraken geweest, maar die zijn telkens afgezegd door Swart.” Volgens de woordvoerder van Vattenfall is een van de eisen van de actiegroep dat er opnameapparatuur bij een gesprek aanwezig al zijn en dat de twee partijen na afloop gezamenlijk een statement naar buiten brengen. “Wij vinden dat dit niet hoort bij een open gesprek. We willen graag over hun ideeën horen.”

‘Geen draagvlak’

Volgens CSL is er geen draagvlak meer voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Swart: “Niet in de samenleving, niet in de wetenschap en niet meer in de politiek.”

Energieminister Rob Jetten kondigde vrijdag aan dat het kabinet stopt met het subsidiëren van warmteopwekking met biomassa. Subsidies die al vergeven zijn, worden niet ingetrokken. Daardoor blijft de subsidie die Vattenfall krijgt voor de biomassacentrale in Diemen ook staan.

“De bouw is nog niet eens begonnen,” zegt de CSL-voorzitter. “De subsidie van 392 miljoen moet daarom worden teruggegeven, zodat we dit geld kunnen gebruiken voor echte, CO 2 -vrije hernieuwbare energie.”

Protest in andere landen

Ook in drie andere landen demonstreren actievoerders woensdag gelijktijdig tegen investeringen in en het gebruik van biomassa door Vattenfall. Milieuorganisatie Protect the Forest Sweden stelt bij de aandeelhoudersvergadering in de Zweedse gemeente Solna vragen over het gebruik van biomassa door de energiemaatschappij. De organisatie noemt biomassa een vorm van ‘greenwashing’, terwijl de klimaatcrisis ‘dringend van ons vereist’ de energietransitie te starten. In Londen zijn de actievoerders aanwezig bij een biomassaconferentie en in Berlijn demonstreren mensen bij een elektriciteitscentrale van Vattenfall.

De milieuorganisaties stuurden eerder een brief naar Vattenfall met de vraag het gebruik van biomassa te stoppen. De energiemaatschappij liet vorige week weten dat biomassa volgens het bedrijf een belangrijke bijdrage kan leveren in de energietransitie.