Dementerende man herenigd met lieve vrouw die hem thuisbracht

Via een oproep in Het Parool heeft Rina Brenker de vrouw gevonden die haar demente vader onlangs naar huis bracht. Maandag ontmoetten de man en zijn redder elkaar.

‘Wie ben jij? Die lieve vrouw die mijn licht dementerende vader op vrijdagavond laat achter zijn rollator zag schuifelen in de Jan Evertsenstraat en er bijna een uur over heeft gedaan om hem weer veilig thuis te brengen.’ Zo begon Rina Brenker haar ingezonden brief in Het Parool. Maandag, ruim een week, later ontmoeten Brenker, haar licht dementerende ­vader Henk (88) en Lizzy Aukes (30) elkaar op een terras in de buurt.

Ondanks zijn steeds slechter werkende geheugen herkent Brenker ­Aukes meteen. Vanuit zijn rolstoel geeft hij de meegenomen bos met ­roze en paarse bloemen en een dinerbon aan zijn redder. Zijn dochter Rina Brenker: “Sinds vorige week heeft hij het elke dag over dat lieve meisje dat hem thuis heeft gebracht. Hij raakt niet uitgesproken.”

Vermoeide benen

Brenker besloot een brief naar Het ­Parool te sturen in de hoop dat ‘lieve meisje’ te vinden. Aukes zag de oproep en besloot te reageren. “Ik was benieuwd hoe het met hem ging.”

Waar anderen stoïcijns voorbij liepen, vroeg Aukes zich die vrijdagavond af waar de oude, kromgebogen man met zijn rollator zo laat nog heen stiefelde. ‘Hoe gaat het met u? Waar gaat u heen?’ De bejaarde man antwoordde: ‘Naar een feestje’ en wees daarbij naar een winkelpand aan de overkant van de Jan Evertsenstraat. “Daar is het feest van mijn kinderen.” De winkel was uiteraard gesloten.

Aukes begreep dat er iets niet in de haak was en stelde voor om het oorspronkelijke plan te staken. Samen gingen ze op weg naar de Vespuccistraat, waar Brenkens al zestig jaar woont. De afstand was kort, maar door de vermoeide benen van Brenkens duurde de wandeling een uur. Aukes kon onderweg nog net voor­komen dat de oude man viel toen hij ­tegen een motor leunde.

Op de rollator

Tegen middernacht besloot Aukes hulp in te schakelen van twee jongens die passeerden. Brenkens werd op zijn rollator gezet – met twee voeten in het mandje – en door zijn straat gereden. De twee jongens hielpen Brenkens vervolgens de trap op naar zijn woning op twee hoog.

Een week later begrijpt Aukes nog niet hoe Brenkens zelfstandig naar beneden is gekomen om op avontuur te gaan. “Hij is waarschijnlijk achterstevoren stapje voor stapje van de trap gegaan,” zegt zijn dochter, terwijl Brenkens langzaam knikt. Zo nu en dan probeert hij zich in het gesprek te mengen. Aukes vraagt of hij ondanks alles een mooie avond heeft gehad. Brenkens met ondeugende blik: “Nou, het duurde wel lang.”