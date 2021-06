Deltavariant rukt snel op in Amsterdam: nu al 40 procent van besmettingen

Beeld Getty Images/iStockphoto

Vorige week meldde coronaminister Hugo de Jonge nog dat in de grote steden 10 procent van het aantal coronabesmettingen van deze variant kan zijn.

Het gaat om een voorlopige uitslag van een steekproef van de testmonsters uit de week die liep tot 20 juni. De GGD liet zo’n honderd monsters door het Amsterdam UMC analyseren. In de steekproef van een week eerder werd nog maar in 7 procent van de gevallen de deltavariant aangetroffen.

De deltavariant, eerder ook de ‘Indiase variant’ genoemd, kan volgens Van Duijnhoven volgende week al dominant zijn in de hoofdstad.

Besmettingen Amsterdam

Het totaal aantal positieve testen in Amsterdam blijft krimpen, maar wel steeds minder snel. Vorige week ging het om een daling van 4 procent ten opzichte van de week ervoor. Landelijk meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over ongeveer dezelfde periode een daling van het aantal besmettingen van 36 procent ten opzichte van een week eerder.

Volgens Van Duijnhoven nemen vooral jongeren die op vakantie gaan in Albufeira (Portugal) en Mallorca (Spanje) de deltavariant mee. Vorige week werd bekend dat tientallen Amsterdamse scholieren het virus hadden opgelopen op examenreis. Van de besmettingen onder deze groepen worden aparte steekproeven geanalyseerd. Van de besmette jongeren die terugkwamen van het Spaanse eiland nam volgens de laatste analyses 90 procent de deltavariant mee. Van de jongeren die terugkwamen uit Albufeira gaat het om ongeveer de helft.

Geen paniek

Of het deze jongeren zijn die het aantal gevallen van de deltavariant zo rap doen stijgen onder alle Amsterdammers is moeilijk te zeggen, aldus Van Duijnhoven. “Deze variant circuleert al weken in Nederland.”

Volgens haar is de snelle verspreiding van de variant niet direct reden tot paniek. “De absolute aantallen besmettingen blijven nog wel dalen. En we zijn volop aan het vaccineren. Bovendien is het zomer, waardoor het virus minder makkelijk rondgaat.” Het wordt volgens haar wel spannend wanneer het straks weer kouder wordt.