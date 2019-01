Deliveroo-uitspraak: mogelijk gevolgen voor andere bezorgers

De contracten voor de 'zelfstandige' koeriers zijn volgens de rechter bovendien vergelijkbaar met de oude aanstellingen, er blijft sprake van een gezagsverhouding tussen bedrijf en bezorger en de koeriers moeten zich net als voorheen ondergeschikt maken aan de bestelrobots van het bedrijf.



Ritjes weigeren

Formeel konden de zelfstandige bezorgers wel ritjes weigeren, maar dat betekende wel dat ze minder kans liepen op nieuwe opdrachten en bonussen. De bepaling dat de koeriers zich voor een bestelling konden laten vervangen is volgens de rechter inhoudsloos, omdat koeriers dan binnen 20 minuten vervanging moesten regelen.



Bovendien moest de vervanger eerst nog door Deliveroo worden goedgekeurd en bepaalde het bedrijf hoe deze moest werken. Van een zelfstandige ondernemer was volgens de rechter daarom geen sprake.



Deliveroo moet zich bovendien ook aan de cao voor het beroepsgoederenvervoer houden, omdat het merendeel van het personeel dat het straks in dienst heeft, koerier is en valt onder het cao voor 'het vervoer van goederen over de weg'.



Aanpassing van de wet

Deliveroo reageert fel. "Als bezorgers niet meer kunnen werken als zelfstandige, dan neemt dit de vrijheid weg om te werken waar en wanneer zij willen. In de uitspraken is duidelijk niet meegenomen hoe bezorgers in de praktijk met ons werken. Toen dezelfde rechtbank afgelopen zomer de overeenkomsten met bezorgers en onze manier van werken onderzocht, oordeelde ze wel dat Deliveroo-bezorgers werken als zelfstandigen."



"De uitspraak onderstreept ons eerdere pleidooi voor een aanpassing van de wet, die het mogelijk zou moeten maken om bezorgers zowel flexibiliteit als zekerheid te geven, in plaats van een gedwongen keuze tussen beide."



Niet rendabel

Voor Thuisbezorgd heeft de uitspraak, volgens dat bedrijf, geen gevolgen. De marktleider betrekt zijn koeriers, die allemaal over een contract beschikken, via uitzendbureaus. "Ze vallen dus al onder een cao, maar dan die voor de uitzendbranche," zegt een woordvoerder. "Sociale lasten worden betaald, net als verzekeringen, en wij geven ze een fiets en kleding."



Of het voor Deliveroo nog rendabel is om actief te blijven is de vraag. Vorig jaar gooide Foodora de handdoek in de ring omdat bezorgen met koeriers in vaste dienst - nog zonder dat deze onder een cao vielen - niet rendabel was.



Volgens Thuisbezorgd, dat in 38 steden met eigen koeriers actief is, is die activiteit per definitie niet rendabel te maken. De marktleider compenseert dat met aanvullende diensten.



Het bedrijf vindt het 'logisch' dat alle bezorgers nu aan dezelfde regels worden gehouden. "Wat voor soort bedrijf ben je als je over de rug van je mensen zo veel mogelijk geld probeert te verdienen."