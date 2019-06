Deliveroo gaat bezorgers verkeerstrainingen geven

Beeld ANP

Een belangrijk onderdeel van de training is de nieuwe wetgeving op het gebied van smartphonegebruik op de fiets die op 1 juli ingaat. Vanaf dan staat op het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen een boete van 95 euro.

Verder worden tijdens de trainingen aan de hand van filmpjes en foto’s voorbeelden van verkeerssituaties besproken. De training duurt twee uur en wordt gegeven op vier locaties, waaronder het kantoor van Deliveroo in Amsterdam.

“Ook maken we ruim tijd vrij voor het uitwisselen van ervaringen tussen bezorgers,” licht een woordvoerder van de bezorgservice telefonisch toe. “Wat maken ze mee? Welke tips hebben ze voor elkaar? Volgens trainers zou praten over verkeerssituaties de beste methode zijn.”

Vrijwillig

De cursus wordt niet verplicht gesteld: de bezorgers mogen zelf kiezen of ze wel of niet deelnemen. “We werken met freelancers, wettelijk gezien hebben ze de vrijheid om te doen wat ze willen.” Maar Deliveroo heeft toch de macht om te kiezen met wie ze werken - alleen freelancers die een training volgen, bijvoorbeeld? “Wij hebben dat nu niet eens overwogen, omdat we denken dat er ook nu genoeg animo voor is,” zegt de woordvoerder. “Over het algemeen zien we dat bezorgers het leuk vinden om bij te leren, zoals bij een EHBO-cursus die we eerder gaven.”

Deliveroo sluit zich aan bij elf andere ketens die eerder deze maand aankondigden hun bezorgers een verkeerstraining aan te gaan bieden. Onder andere Domino’s Pizza, Febo en Taco Mundo doen aan dit initiatief mee.

Grote druk

D66-raadslid Jan-Bert Vroege stelde in januari dit jaar al dat maaltijdbezorgers verkeerstraining zouden moeten krijgen. Volgens hem is de concurrentie vaak groot, net als de druk om snel te bezorgen. “Jongeren zijn dan misschien makkelijker bereid een extra risicootje nemen op de scooter,” zei hij destijds tegen deze krant, “om zo die fooi binnen te slepen.”

Mede naar aanleiding van Vroege stelt Deliveroo nu ook een meldpunt in waarbij onveilige verkeerssituaties met maaltijdbezorgers kunnen worden gemeld. “Dat gebeurde al mondjesmaat via de klantenservice,” zegt de woordvoerder, “maar het is fijn dat dit nu via één plek kan en consumenten alleen maar hoeven te mailen.”