Deliveroo breidt aanbod restaurants fors uit

Die restaurants kunnen dan kiezen of ze zelf willen bezorgen of een van de 1900 bezorgers van Deliveroo willen inzetten.



De nieuwe dienst Marketplace+ komt in eerste instantie naar Amsterdam. Daarna zijn de andere dertien steden waar Deliveroo in Nederland bezorgt aan de beurt. Deliveroo hoopt het aantal aangesloten restaurants met de helft te kunnen verhogen. Nu werkt het Britse bedrijf nog samen met 1500 restaurants in Nederland.



Nieuw publiek

Volgens Deliveroo kunnen restaurants met eigen bezorgers een nieuw publiek aanboren. Voor restaurants die nu al met Deliveroo samenwerken is het gunstig dat er meer mensen naar Deliveroo komen om eten te bestellen, zegt de maaltijdbezorger.



Ook in andere landen zoals België, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Australië versoepelt Deliveroo zijn regels. Het bedrijf wil uiteindelijk in alle landen waar het actief is de nieuwe dienst aanbieden.