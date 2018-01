Deliveroo-bezorgers staken op de drukste dag

We start 2018 with a strike!



Workers in 'gig economy' fight for their rights and protections.@Deliveroo_NL is not 'busy', their employees are stoking. #riderssupport pic.twitter.com/zhbVR1W5rj — Riders Union (@TheRiderUnion) January 1, 2018

"Wij bezorgers zijn de dupe van de plannen van Deliveroo. De sociale voorzieningen vervallen en we gaan straks stukken minder verdienen," zei mede-voorzitter Niels Annen van Riders Union eerder tegen Het Parool.



Met het nieuwe zzp-model krijgen de bezorgers niet per uur maar per maaltijd uitbetaald. "Nu krijgen we 11 à 12 euro per uur. Voor een bezorging straks maar 5 euro, terwijl je op een goede dag maximaal twee bestellingen per uur bezorgt."



Tot dusver is Deliveroo niet ingegaan op de eisen, daarom is besloten om over te gaan tot hardere acties. De maaltijdbezorgers bakten voor de gelegenheid tussen 17 uur en 20 uur oliebollen op de Grote Markt in Haarlem voor 'hongerige consumenten'.



De actie vindt plaats op een van de drukste dagen voor bezorgdiensten. Thuisbezorgd.nl verwacht dat maandagavond 50 procent meer maaltijden worden besteld dan op een normale dag. Die organisatie zet dan ook extra bezorgers in en meer mankracht bij de klantenservice.



